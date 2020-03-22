В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу 22 марта. Инцидент произошел 21 марта в одном из ресторанов города.

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

Армия и оружие Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию Москва, 22 марта 2020, 13:35 — REGNUM Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с российскими военными специалистами и оборудованием на борту в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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