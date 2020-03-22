Происшествия

ИзвестияИзвестияНа свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу 22 марта. Инцидент произошел 21 марта в одном из ресторанов города.
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Жителя ХМАО зарезали во время празднования собственной свадьбы

РИА Новости03:05

В Югре на свадьбе убили жениха

Новости Югры08:09

В Нижневартовске на свадьбе гость зарезал жениха

ИА СИА-Пресс03:42

Убийством жениха закончилось празднование свадьбы в Нижневартовске

СургутИнформТВ05:25

В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы

Газета.Ru03:22

В Нижневартовске гость во время свадьбы убил жениха

NV86.ru04:03

В Югре мужчину убили на праздновании собственной свадьбы

ТАСС03:30
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Армия и оружие

Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию

Москва, 22 марта 2020, 13:35 — REGNUM Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с российскими военными специалистами и оборудованием на борту в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
REGNUM 06:35
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 марта в 10:38
Наука

Curiosity, 2703-2705 день: Оценка цели бурения «Эдинбург»

AstroNews.ru вчера в 11:19
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru 20 марта в 21:26
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС вчера в 03:24
Происшествия

Число зараженных коронавирусом в Новосибирске выросло до четырех

В Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Все заболевшие – женщины, вернувшиеся из заграничных поездок.
Континент Сибирь Online вчера в 02:35
Энергетика

ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США

ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
РИА Новости 20 марта в 14:08
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит вчера в 11:16
Общество

Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин

Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Газета.Ru 08:59
Политика

Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
РБК вчера в 15:48
Здоровье

Минздрав опубликовал рекомендации для онкобольных пациентов

Уточняется, что рекомендации относятся к пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований.
РИА Новости 07:15
Здоровье

Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Lenta.ru вчера в 23:29
Общество

Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве

Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
Ведомости вчера в 12:28
Общество

Оперативный штаб опроверг информацию об ужесточении карантина в России

«Предпринимаемый комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — заявили в оперштабе.
Ньюс-НН 09:00
Общество

В Брянской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

У жительницы Брянской области выявили первый случай заражения коронавирусом в регионе.
Газета.Ru 07:45
Общество

В ряде регионов России построят дополнительные инфекционные боксы

«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 07:17
Футбол

«Слуцк» обыграл «Славию». В матче было назначено пять пенальти

«Слуцк» принимал «Славию» и победил (3:1). По ходу матча арбитр Сергей Чистов назначил пять пенальти.
Sport24.ru 09:02
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ru вчера в 04:50
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву

63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Shraibikus News 08:13
Футбол

Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом

Полузащитник клуба «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни вернулся в Китай, где прошёл проверку на заражение коронавирусом.
Metaratings 07:43
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Общественное телевидение России 07:32
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс вчера в 06:07
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Политика

Меркель назвала вирус самым серьезным вызовом со времен Второй мировой

Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила эпидемию коронавируса со Второй мировой войной.
ToDay News Ufa 18 марта в 17:17
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова перенесла операцию

Телеведущая Анфиса Чехова была госпитализирована для проведения операции.
Московский Комсомолец 07:22
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.
RuNews24.ru 02:03
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