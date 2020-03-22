Происшествия
ИзвестияНа свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу 22 марта. Инцидент произошел 21 марта в одном из ресторанов города.
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Армия и оружие
Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию
Москва, 22 марта 2020, 13:35 — REGNUM Первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с российскими военными специалистами и оборудованием на борту в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Общество
В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом
Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Наука
Curiosity, 2703-2705 день: Оценка цели бурения «Эдинбург»
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Новосибирске выросло до четырех
В Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Все заболевшие – женщины, вернувшиеся из заграничных поездок.
Энергетика
ОПЕК пригласил на заседание представителя нефтяного регулятора США
ОПЕК пригласил комиссара Техасской железнодорожной комиссии (Texas Railroad Commission, регулирует нефтяную отрасль в штате) Райана Ситтона принять участие в заседании организации в июне, сообщил он на своей странице в Twitter.
Авто
Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Общество
Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Политика
Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
Здоровье
Минздрав опубликовал рекомендации для онкобольных пациентов
Уточняется, что рекомендации относятся к пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит, рассеянный склероз), пациентам в состоянии после трансплантации органов и получающим иммуносупрессивную терапию, а также получающим химиотерапию по поводу злокачественных новообразований.
Здоровье
Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни
Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Общество
Роспотребнадзор закрыл фитнес-клубы и бассейны в Москве
Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева подписала постановление, обязывающее столичные фитнес-центры, бассейны, аквапарки и другие спортивные объекты перестать пускать посетителей.
Общество
Оперативный штаб опроверг информацию об ужесточении карантина в России
«Предпринимаемый комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», — заявили в оперштабе.
Общество
В Брянской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом
У жительницы Брянской области выявили первый случай заражения коронавирусом в регионе.
Общество
В ряде регионов России построят дополнительные инфекционные боксы
«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», — цитирует его ТАСС.
Футбол
«Слуцк» обыграл «Славию». В матче было назначено пять пенальти
«Слуцк» принимал «Славию» и победил (3:1). По ходу матча арбитр Сергей Чистов назначил пять пенальти.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
США могли бы уничтожить российскую базу Хмеймим в Сирии ударом 300-400 ракет BGM-109 Tomahawk, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Футбол
Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом
Полузащитник клуба «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллайни вернулся в Китай, где прошёл проверку на заражение коронавирусом.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией
Россия с 23 марта временно прекратит авиасообщение с Турцией, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Общество
Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса
"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Политика
Меркель назвала вирус самым серьезным вызовом со времен Второй мировой
Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила эпидемию коронавируса со Второй мировой войной.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла операцию
Телеведущая Анфиса Чехова была госпитализирована для проведения операции.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым
На видео Богомолов расстегивает верхнюю пуговицу рубашки Ксении.