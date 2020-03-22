Происшествия
ИзвестияНа свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу 22 марта. Инцидент произошел 21 марта в одном из ресторанов города.
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Общество
Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве
У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
Политика
Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Игры
В DOOM Eternal можно поиграть в DOOM и DOOM 2
Футбол
«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Сити» Лапортом
«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Культура
Театр на Васильевском покажет новый спектакль в онлайн-трансляции
В прямой трансляции зрителям представят премьеру спектакля "Сон в летнюю ночь", поставленную по комедии Шекспира.
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Общество
Итого 306: в России увеличилось количество зараженных коронавирусом
Как сообщили в оперштабе по ситуации с коронавирусом, теперь в России зафиксировано 306 больных.
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable
Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Общество
Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Происшествия
В Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Здоровье
Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса
Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Здоровье
На Сахалине могут временно закрыть фитнес-центры и ночные клубы
На Сахалине усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирус.
Общество
Роспотребнадзор призвал принимать душ не дольше пяти минут
В ведомстве напомнили, что 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, призванный подчеркнуть значимость сохранения мировых запасов пресной воды.
Политика
В Германии высоко оценили меры России по борьбе с коронавирусом
Журналист издания Der Standart Андре Баллин написал, что благодаря решительным действиям ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, тогда как страны ЕС погружаются в кризис.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Технологии
Глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции с Epic Games Store
Стоящий во главе Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции, развернувшейся с Epic Games Store.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Футбол
СМИ посчитали убытки Роналду из-за коронавируса
СМИ узнали, какую сумму потеряет из-за пандемии коронавируса нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Единоборства
UFC официально начал обратный отсчет времени до боя Хабиба и Фергюсона
Армия и оружие
Издание Sohu рассказало, как Китай встречает российский «Триумф»
Общество
День 40 святых: что запрещено делать 22 марта
В день 40 святых верующие почитают память воинов, отдавших жизнь во имя христианской веры.
Общество
Аксенов предложил надевать электронные браслеты на нарушивших карантин
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил надевать электронные браслеты на граждан, которые не соблюдают карантин по коронавирусу.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Происшествия
В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.