В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу 22 марта. Инцидент произошел 21 марта в одном из ресторанов города.

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

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