Происшествия

ИзвестияИзвестияНа свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу 22 марта. Инцидент произошел 21 марта в одном из ресторанов города.
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Жителя ХМАО зарезали во время празднования собственной свадьбы

РИА Новости03:05

В Нижневартовске на свадьбе гость зарезал жениха

ИА СИА-Пресс03:42

В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы

Газета.Ru03:22

В Югре мужчину убили на праздновании собственной свадьбы

ТАСС03:30

В ХМАО гость на свадьбе убил жениха

Znak.com03:06

В Нижневартовске гость во время свадьбы убил жениха

NV86.ru04:03

В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы

КП - Югра04:04
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Общество

Министр экономики Украины не задекларировал квартиру в Москве

У недавно назначенного министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко оказалась незадекларированная квартира в Москве, сообщает 22 марта УНИАН.
Известия 00:30
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Политика

Песков объяснил решение Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина помочь Италии в связи с коронавирусной инфекцией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:32
Игры

В DOOM Eternal можно поиграть в DOOM и DOOM 2

Live24 вчера в 05:51
Футбол

«Барселона» интересуется защитником «Манчестер Сити» Лапортом

«Барселона» заинтересована в трансфере защитника «Манчестер Сити» Эмерика Лапорта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Чемпионат 04:22
Культура

Театр на Васильевском покажет новый спектакль в онлайн-трансляции

В прямой трансляции зрителям представят премьеру спектакля "Сон в летнюю ночь", поставленную по комедии Шекспира.
Online47.ru вчера в 08:56
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Общество

Итого 306: в России увеличилось количество зараженных коронавирусом

Как сообщили в оперштабе по ситуации с коронавирусом, теперь в России зафиксировано 306 больных.
RuNews24.ru вчера в 11:24
Игры

В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable

Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
REGNUM 20 марта в 03:02
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Общество

Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 20 марта в 11:54
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Здоровье

Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
Shraibikus News 02:57
Здоровье

На Сахалине могут временно закрыть фитнес-центры и ночные клубы

На Сахалине усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирус.
Сахалин.Инфо 02:57
Общество

Роспотребнадзор призвал принимать душ не дольше пяти минут

В ведомстве напомнили, что 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов, призванный подчеркнуть значимость сохранения мировых запасов пресной воды.
Вечерняя Москва вчера в 23:58
Политика

В Германии высоко оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Журналист издания Der Standart Андре Баллин написал, что благодаря решительным действиям ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, тогда как страны ЕС погружаются в кризис.
ФАН вчера в 22:04
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК вчера в 17:59
Технологии

Глава Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции с Epic Games Store

Стоящий во главе Valve Гейб Ньюэлл рассказал о конкуренции, развернувшейся с Epic Games Store.
Актуальные Новости 04:26
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия 20 марта в 18:50
Футбол

СМИ посчитали убытки Роналду из-за коронавируса

СМИ узнали, какую сумму потеряет из-за пандемии коронавируса нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Матч ТВ 04:11
Единоборства

UFC официально начал обратный отсчет времени до боя Хабиба и Фергюсона

iReactor вчера в 20:54
Армия и оружие

Издание Sohu рассказало, как Китай встречает российский «Триумф»

Вечерний курьер 20 марта в 09:24
Общество

День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

В день 40 святых верующие почитают память воинов, отдавших жизнь во имя христианской веры.
Волгоградская правда вчера в 23:32
Общество

Аксенов предложил надевать электронные браслеты на нарушивших карантин

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил надевать электронные браслеты на граждан, которые не соблюдают карантин по коронавирусу.
РИА Новости 04:33
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Происшествия

В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
РИА Новости 20 марта в 01:23
Главное