Происшествия

ИзвестияИзвестияНа свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу 22 марта. Инцидент произошел 21 марта в одном из ресторанов города.
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Убийством жениха закончилось празднование свадьбы в Нижневартовске

СургутИнформТВ05:25

Жителя Нижневартовска зарезали на собственной свадьбе

Телеканал 360°03:23

В Нижневартовске на свадьбе гость зарезал жениха

ИА СИА-Пресс03:42

В Югре мужчину убили на праздновании собственной свадьбы

ТАСС03:30

В Нижневартовске гость во время свадьбы убил жениха

NV86.ru04:03

В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы

Газета.Ru03:22

Жителя ХМАО зарезали во время празднования собственной свадьбы

РИА Новости03:05
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 07:49, Ашберн
Общество

Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса

Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Красная весна 20 марта в 16:08
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Японией

Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с Турцией и Японией из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили РИА Новости в Росавиации.
РИА Новости 07:44
Происшествия

В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
Коммерсантъ 06:58
Армия и оружие

ВСУ приняли на вооружение новую КШМ К-1450 на базе БТР-70КШ

Новая КШМ К-1450 на базе БТР-70КШ принята на вооружение приказом Министерства обороны Украины № 91 от 12 марта 2020 года.
Военное обозрение 05:55
Общество

Жесткого карантина в России в ближайшее время вводить не планируют

В свою очередь вице-премьер Маратт Хуснуллин рассказал, что принято решение построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы.
Эхо Москвы 07:30
Религия

Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию

Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.
РИА Новости 06:24
Общество

«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России

В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Ведомости 05:55
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Кино

Вместо кинопроката комедия «Любовнички» уходит в онлайн-кинотеатр Netflix

Кинобизнес сегодня вчера в 14:57
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Армия и оружие

Первый самолёт ВКС РФ с военными медиками вылетел в Италию

REGNUM 06:35
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Происшествия

Доверенному лицу президента не доверило следствие

В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Коммерсантъ 20 марта в 14:51
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости 03:44
Спорт

Источник сообщил о подготовке переноса Олимпиады в Токио

Организаторы Летних Олимпийских игр в Токио готовятся к переносу соревнований из-за мировой пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
АБН 06:23
Общество

День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Волгоградская правда вчера в 23:32
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач рассказала о симптомах заболевания

Российская газета 05:08
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Музыка

Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе

Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни Uno группы Little Big.
Известия 00:39
Общество

Сенатор прокомментировал инцидент с инфекционистом из Ставрополья

Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова после поездки в Европу и несоблюдения карантина в условиях распространения коронавируса должна быть понижена в должности и понести административную ответственность, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости 06:07
Здоровье

Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа

Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.
Live24 05:08
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело 20 марта в 02:46
Футбол

Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, выступающий за китайский «Шаньдун Лунэн», получил положительный результат теста на коронавирус.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес

Сергей Полунин впервые показал двухмесячного сына от Елены Ильиных

Танцор вместе с новорожденным снялся для обложки глянца. В январе Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Lisa.ru 06:15
Здоровье

Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.
Мойка78 20 марта в 08:28
Авто

В России появится новый документ на автомобили

Как отмечает портал «Автоновости дня», новый документ войдет в перечень сопроводительных документов наряду с ПТС, сервисной книжкой и руководством по экспулатации.
RuNews24.ru 04:03
Энергетика

Сечин назвал условие роста цен на нефть до $60 в этом году

С уходом американской сланцевой нефти с рынка цена нефти к концу 2020 года может вырасти до уровня $60 за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Forbes вчера в 02:47
Здоровье

Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Lenta.ru вчера в 23:29
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Главное