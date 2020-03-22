Происшествия
ИзвестияНа свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу 22 марта. Инцидент произошел 21 марта в одном из ресторанов города.
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Общество
Ряд сенаторов США продали свои акции до обвала бирж из-за коронавируса
Несколько сенаторов США продали свои пакеты акций на крупные суммы незадолго перед обрушением фондового рынка в связи с распространением коронавируса, 20 марта сообщает CBS News.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Японией
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с Турцией и Японией из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Происшествия
В столице Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в 7 км от столицы на глубине 10 км. После сильного толчка произошло еще несколько меньшей силы.
Армия и оружие
ВСУ приняли на вооружение новую КШМ К-1450 на базе БТР-70КШ
Новая КШМ К-1450 на базе БТР-70КШ принята на вооружение приказом Министерства обороны Украины № 91 от 12 марта 2020 года.
Общество
Жесткого карантина в России в ближайшее время вводить не планируют
В свою очередь вице-премьер Маратт Хуснуллин рассказал, что принято решение построить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы.
Религия
Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на милость Божию
Ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг информацию об изменении рабочего графика патриарха Кирилла из-за коронавируса.
Общество
«РИА Новости» сообщило о возможном ужесточении карантина в России
В связи с быстрым распространением коронавируса в России власти могут ужесточить карантинные меры, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Кино
Вместо кинопроката комедия «Любовнички» уходит в онлайн-кинотеатр Netflix
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Происшествия
При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди
В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
Происшествия
Доверенному лицу президента не доверило следствие
В последние годы господин Паскачев вел активную общественную деятельность — был членом Общественной палаты России, ОНФ, сопредседателем «Российского конгресса народов Кавказа», а на последних президентских выборах был доверенным лицом кандидата Владимира Путина.
Происшествия
В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт
В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
Спорт
Источник сообщил о подготовке переноса Олимпиады в Токио
Организаторы Летних Олимпийских игр в Токио готовятся к переносу соревнований из-за мировой пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
День 40 святых: что запрещено делать 22 марта
Сегодня православные отмечают праздник Сорока мучеников Севастийских. Какие запреты существуют на этот день, читайте в нашем материале.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач рассказала о симптомах заболевания
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Музыка
Пермский балалаечник перепел Little Big с текстом о коронавирусе
Балалаечник-виртуоз из Пермской области Андрей Киряков представил оригинальную версию песни Uno группы Little Big.
Общество
Сенатор прокомментировал инцидент с инфекционистом из Ставрополья
Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова после поездки в Европу и несоблюдения карантина в условиях распространения коронавируса должна быть понижена в должности и понести административную ответственность, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Здоровье
Роспотребнадзор сравнил темпы распространения коронавируса и гриппа
Коронавирусная инфекция будет распространяться по миру медленнее, чем грипп и атипичная пневмония (SARS), сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование американских, британских и голландских ученых.
Армия и оружие
Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Футбол
Феллайни подтвердил, что заразился коронавирусом
Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, выступающий за китайский «Шаньдун Лунэн», получил положительный результат теста на коронавирус.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин впервые показал двухмесячного сына от Елены Ильиных
Танцор вместе с новорожденным снялся для обложки глянца. В январе Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Здоровье
Путина просят принять экстренные меры против коронавируса
Общественные деятели, среди которых оказались Сергей Гуриев, Леонид Парфенов, Илья Азар и другие обратились к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой экстренно принять меры, чтобы предотвратить эпидемию коронавируса.
Авто
В России появится новый документ на автомобили
Как отмечает портал «Автоновости дня», новый документ войдет в перечень сопроводительных документов наряду с ПТС, сервисной книжкой и руководством по экспулатации.
Энергетика
Сечин назвал условие роста цен на нефть до $60 в этом году
С уходом американской сланцевой нефти с рынка цена нефти к концу 2020 года может вырасти до уровня $60 за баррель, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Здоровье
Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни
Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.