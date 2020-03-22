Происшествия

ИзвестияИзвестияНа свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу 22 марта. Инцидент произошел 21 марта в одном из ресторанов города.
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Жителя ХМАО зарезали во время празднования собственной свадьбы

РИА Новости03:05

В Нижневартовске на свадьбе гость зарезал жениха

ИА СИА-Пресс03:42

Убийством жениха закончилось празднование свадьбы в Нижневартовске

СургутИнформТВ05:25

В Нижневартовске жениха зарезали на праздновании свадьбы

Газета.Ru03:22

В Югре мужчину убили на праздновании собственной свадьбы

ТАСС03:30

В Нижневартовске гость во время свадьбы убил жениха

NV86.ru04:03

Жителя Нижневартовска зарезали на собственной свадьбе

Телеканал 360°03:23
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Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости вчера в 09:36
Армия и оружие

Россия подготовила самолеты для отправки помощи в Италию

Воздушно-космические силы (ВКС) России подготовили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 для отправки помощи в Италию.
Lenta.ru 05:04
Здоровье

Названы увеличивающие риск смерти от коронавируса болезни

Медики из Италии назвали болезни, увеличивающие риск смерти при заражении коронавирусом. Отчет был опубликован на портале Simit.org.
Lenta.ru вчера в 23:29
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 20 марта в 10:38
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Здоровье

В Роспотребнадзоре уточнили средний инкубационный период коронавируса

Инкубационный период коронавируса Covid-19 в среднем длится 5,1 дня, а симптомы проявляются в течение 11,5 дня.
Татар-информ 02:42
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru вчера в 06:46
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Политика

Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису в отличие от России

«У государства нет ресурсов, потому что, по большому счету, на Украине нет государства, нет государственных институтов», — заявил Саакашвили.
РБК вчера в 21:18
Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК 20 марта в 15:13
Политика

Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Появилось фотография оригинального бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:02
Политика

Источник сообщил о возможном ужесточении карантина по коронавирусу

"Для принятия решения о целесообразности дополнительных мер в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестирования контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытию мест массового скопления", — объяснил источник.
РИА Новости 04:43
Происшествия

В Тамбовской области два пассажирских автобуса попали в ДТП

Около 15 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Тамбовской области.
Российская газета 01:42
Космос

Астрономы обнаружили супергорячую планету с дождями из металлов

Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью телескоп ESO открыли супергорячую гигантскую экзопланету WASP-76b, где могут идти дожди из железа.
ИА Новороссия 19 марта в 13:15
Наука

Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:45
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Космос

Рогозин сообщил об успешном выводе на орбиту всех спутников OneWeb

Все 34 спутника британской компании OneWeb успешно выведены на орбиту. Об этом в Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
РБК вчера в 20:05
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Экономика

Рыба и морепродукты могут подорожать вслед за долларом

Экономика сегодня вчера в 03:53
Спорт

Тарханов назвал коронавирус не самой страшной угрозой

Вспышка коронавируса началась еще в прошлом году. На сегодняшний день ее жертвами стали свыше 13 000 человек.
ProstoProSport 05:46
Религия

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 04:31
Политика

Телеведущий Киселев призвал привлечь армию к защите от коронавируса

Обеспечить соблюдение карантина из-за угрозы распространения коронавируса может только армия.
URA.Ru 05:49
Общество

Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 20 марта в 11:54
Спорт

Олимпиаду в Токио могут перенести

Ранее с просьбой перенести Игры в Токио обратились национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации некоторых государств.
Эхо Москвы 06:00
Происшествия

В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
РИА Новости 20 марта в 01:23
Общество

Православные встречают праздник 40 святых и пекут жаворонков

Orengrad.ru 05:24
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына

Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.
Вечерняя Москва вчера в 15:59
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