Происшествия
Газета.RuНа танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аварийно-спасательное подразделение порта Находка.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва танкера в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 22:32
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Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Происшествия
Московские медики помогли ребенку, которому мать выколола глаза
Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
Московский Комсомолец 06:25
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
iReactor 10:29
Экономика
Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%
"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс вчера в 03:46
Футбол
Сёмин остался недоволен судейством матча «Уфа» — «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе бригады арбитров в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).
RT на русском 10:07
Политика
В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС
В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
REGNUM 04:36
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за ролика, где дети интервьюируют гея
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера" из-за ролика на YouTube, в котором дети задают вопросы гею, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
РИА Новости 10:00
Футбол
Игроки ЦСКА перед матчем с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу
Футболисты московского ЦСКА перед матчем 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» прогулялись по Санкт-Петербургу.
Матч ТВ 06:12
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что "при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов" солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.
Газета.Ru вчера в 15:24
Армия и оружие
30 лет назад самолет впервые сел на палубу ТАВКР «Адмирал Кузнецов»
В рамках празднования 30-летия первой посадки самолёта на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» на Северном флоте состоится военно-историческая конференция.
Мурманский вестник вчера в 06:03
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Теннис
Украинка Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA
ТАСС Спорт 08:41
Общество
Кондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию
ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ореанда-Новости 06:50
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Гаджеты
Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор
The GEEK вчера в 18:45
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.
Rambler News Service 31 октября в 12:48
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика
Путин предупредил о дефиците квалифицированных кадров в России
Путин отметил, что к 2030 году дефицит квалифицированных кадров в России может достичь трех миллионов человек.
Lenta.ru вчера в 15:04
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Фигурное катание
Фигурист Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при во Франции
Россиянин Александр Самарин занял второе место на третьем в сезоне этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском 10:13
Армия и оружие
Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений
Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря для проведения учений в Херсонской области.
Известия 09:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачева «умирает от страха» перед концертом в Минске
К удивлению многих, Пугачева призналась, что очень волнуется, отправляясь на выступление в Минск, и едва «не умирает от страха».
Территория новостей вчера в 05:09
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Газета.Ru вчера в 15:00