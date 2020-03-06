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ИзвестияНа телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций. Об этом сообщает РЕН ТВ 6 марта. Так, у молодого человека есть следы от уколов на руках и ногах, у девушки они оказались под коленом.
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с чего всё началось
РЕН ТВ стало известно, что на телах украинских шахматистов из Украины 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры были обнаружены следы от инъекций. По имеющейся информации, у парня - следы уколов на руках и ногах, у девушки - след от укола под коленом.РЕН ТВ02:42
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