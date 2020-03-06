Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

На телах погибших шахматистов из Украины 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры были обнаружены следы от уколов, передает "РЕН ТВ". Напомним, что тела спортсменов были найдены 5 марта в Москве.
Читать в источнике
Комментировать307
с чего всё началось

В квартире на западе Москвы погибла профессиональная шахматистка

Погибшей девушкой в квартире на западе Москвы оказалась профессиональная шахматистка Александра Вернигора.
ТАССвчера в 16:20

Подробнее о событии

На телах украинской пары шахматистов обнаружены следы уколов

Lenta.ru06:17

На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

Газета.Ru07:12

Коллеги назвали погибшего одесского шахматиста Богдановича вундеркиндом

ФАНвчера в 16:53

Погибшие в Москве мужчина и девушка отравились «веселящим газом»

РИА Новости02:23

Источник: на телах умерших в Москве украинских шахматистов обнаружены следы от уколов

Спорт-Экспресс04:11

Проверка начата после обнаружения погибших шахматистов в Москве

РЕН ТВвчера в 23:48

В Москве чемпион Украины по быстрым шахматам отравился «веселящим» газом

ТАСС01:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:02, Ашберн
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Ведомости вчера в 14:41
Политика

Новый премьер Украины объяснил свои слова о поставках воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
РИА Новости 00:46
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.
RT на русском 07:54
Общество

Гидрометцентр пообещал возвращение суровых снежных зим

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в сообщении «Интерфакс» предупредил россиян о том, что снежные и морозные зимы ещё вернутся, несмотря на необычайно тёплые месяцы этого сезона.
Стерлеград 05:36
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Происшествия

В Белоруссии вынесли второй с начала года смертный приговор

Житель Минской области Виктор Скрундик приговорен к смертной казни. Это второй с начала года смертный приговор, вынесенный в Белоруссии.
Известия 07:04
Политика

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 04:12
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Происшествия

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Вести.Ru 06:03
Космос

На МКС научились выращивать вкусные и полезные салаты

Исследователи сравнили космический овощ с салатом, выращенным на Земле в условиях, аналогичных МКС, с учетом относительной влажности, концентрации углекислого газа и температуры.
ГЛАС.RU 02:47
Общество

Рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом выявили в Иране

Представитель Минздрава Ирана рассказал о рекордном росте числа случаев заражения новым типом коронавируса.
Журналистская правда 07:05
Наука

Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше мужчин

Речь идет о двух Х-хромосомах, которые есть у женщин. У мужчин же одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.
RuNews24.ru 02:54
Общество

Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Вести.Ru 07:48
Общество

Михаила Ефремова не пустили на борт самолета

Известия 07:01
Политика

Владимир Путин прибыл в Иваново

REGNUM 06:34
Происшествия

Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном

Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Вести.Ru 06:21
Общество

Россиян призвали не ездить в 11 стран из-за коронавируса

Роспотребнадзор утвердил список из 11-ти стран, в которые гражданам РФ не следует ездить из-за ситуации с распространением коронавируса.
Московский Комсомолец 07:49
Происшествия

Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Российская газета 04:14
Гаджеты

Первый смартфон с 5G от Nokia представят в фильме про Бонда

Компания HMD Global, которая занимается разработкой новых смартфонов под брендом Nokia, заявила, что стала официальным мобильным партнером нового фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time To Die.
АБН 07:07
Политика

Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию комплексы С-400

Piter.tv 06:33
Политика

Зеленский рассказал о подготовке к саммиту «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране усиленно работают над тем, чтобы в марте провести обмен пленными, а в конце апреля провести встречу в нормандском формате.
РИА Новости Крым 06:19
Общество

В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина

Общественное телевидение России вчера в 07:19
Происшествия

В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
РБК 06:44
Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы

Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС 05:27
Финансы

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей.
РЕН ТВ 05:00
Политика

Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников

Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Lenta.ru 07:51
Политика

Мишустин и Румас обсудили вопросы интеграции России и Белоруссии

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава кабмина Белоруссии Сергей Румас по телефону обсудили сотрудничество двух стран и вопросы интеграции, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
РИА Новости 07:46
Экономика

Спасет ли обновленный Кабмин украинскую экономику

Недавняя отставка премьер-министра Украины и обновление Кабмина были связаны, в первую очередь, с экономическими провалами правительства.
Украина.ру 00:05
Космос

Найден способ достичь скорости света

Sibnet Новости 03 марта в 09:33
Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

Сегодня, 6 марта, бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Городовой 05:48
ещё по теме
Станислав Эдуардович Богданович
Украинский шахматист, гроссмейстер.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное