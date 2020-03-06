Происшествия
Газета.RuНа телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов
На телах погибших шахматистов из Украины 26-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры были обнаружены следы от уколов, передает "РЕН ТВ". Напомним, что тела спортсменов были найдены 5 марта в Москве.
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с чего всё началось
Погибшей девушкой в квартире на западе Москвы оказалась профессиональная шахматистка Александра Вернигора.ТАССвчера в 16:20
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Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.
Общество
Гидрометцентр пообещал возвращение суровых снежных зим
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в сообщении «Интерфакс» предупредил россиян о том, что снежные и морозные зимы ещё вернутся, несмотря на необычайно тёплые месяцы этого сезона.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Происшествия
В Белоруссии вынесли второй с начала года смертный приговор
Житель Минской области Виктор Скрундик приговорен к смертной казни. Это второй с начала года смертный приговор, вынесенный в Белоруссии.
Политика
МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Космос
На МКС научились выращивать вкусные и полезные салаты
Исследователи сравнили космический овощ с салатом, выращенным на Земле в условиях, аналогичных МКС, с учетом относительной влажности, концентрации углекислого газа и температуры.
Общество
Рекордный рост числа случаев заражения коронавирусом выявили в Иране
Представитель Минздрава Ирана рассказал о рекордном росте числа случаев заражения новым типом коронавируса.
Наука
Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше мужчин
Речь идет о двух Х-хромосомах, которые есть у женщин. У мужчин же одна Х-хромосома и одна Y-хромосома.
Общество
Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию
Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Общество
Михаила Ефремова не пустили на борт самолета
Политика
Владимир Путин прибыл в Иваново
Происшествия
Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном
Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Общество
Россиян призвали не ездить в 11 стран из-за коронавируса
Роспотребнадзор утвердил список из 11-ти стран, в которые гражданам РФ не следует ездить из-за ситуации с распространением коронавируса.
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Гаджеты
Первый смартфон с 5G от Nokia представят в фильме про Бонда
Компания HMD Global, которая занимается разработкой новых смартфонов под брендом Nokia, заявила, что стала официальным мобильным партнером нового фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time To Die.
Политика
Зеленский рассказал о подготовке к саммиту «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране усиленно работают над тем, чтобы в марте провести обмен пленными, а в конце апреля провести встречу в нормандском формате.
Общество
В Екатеринбурге устроят салют в честь годовщины смерти Сталина
Происшествия
В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова
В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы
Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года
Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей.
Политика
Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников
Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Политика
Мишустин и Румас обсудили вопросы интеграции России и Белоруссии
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава кабмина Белоруссии Сергей Румас по телефону обсудили сотрудничество двух стран и вопросы интеграции, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
Экономика
Спасет ли обновленный Кабмин украинскую экономику
Недавняя отставка премьер-министра Украины и обновление Кабмина были связаны, в первую очередь, с экономическими провалами правительства.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Сегодня, 6 марта, бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.