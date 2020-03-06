Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНа телах украинской пары шахматистов обнаружены следы уколов

На телах погибшей 18-летней шахматистки Александры Вернигоры и 26-летнего гроссмейстера Станислава Богдановича обнаружены следы уколов. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает РЕН ТВ. По информации источника телеканала, у молодого человека — следы уколов на руках и ногах, у девушки — след под коленом.
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Аферисты похитили три миллиарда рублей из оборонного бюджета России

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