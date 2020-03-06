На телах погибшей 18-летней шахматистки Александры Вернигоры и 26-летнего гроссмейстера Станислава Богдановича обнаружены следы уколов. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает РЕН ТВ. По информации источника телеканала, у молодого человека — следы уколов на руках и ногах, у девушки — след под коленом.

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Музыка Организаторы «Евровидения» могут сменить формат из-за коронавируса Нидерландская телерадиовещательная компания Nederlandse Publieke Omroep (NPO), выступающая одним из организаторов 65-го "Евровидения", не исключает, что из-за распространения коронавирусной инфекции придется изменить формат конкурса.

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