Происшествия
Lenta.ruНа телах украинской пары шахматистов обнаружены следы уколов
На телах погибшей 18-летней шахматистки Александры Вернигоры и 26-летнего гроссмейстера Станислава Богдановича обнаружены следы уколов. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает РЕН ТВ. По информации источника телеканала, у молодого человека — следы уколов на руках и ногах, у девушки — след под коленом.
Читать в источнике
Оценить855
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Армия и оружие
США заботят закупки Сербией российского оружия
Посольство США в Сербии 5 марта высказало озабоченность тем, что Белград приобретает российское военное оборудование, и призвало сербские власти отказаться от закупок вооружения, которые могли бы повлечь за собой американские санкции.
Здоровье
Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в России
Под медицинским наблюдением находятся контактировавшие с ним лица. Это четвертый случай коронавируса на территории России.
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Шоу-бизнес
Дело о долге Анастасии Заворотнюк закрыли приставы
Подмосковный пристав закрыл дело о долгах Анастасии Заворотнюк, поскольку не смог найти должника.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Армия и оружие
Эрдоган назвал выгодным соглашение с Россией по Идлибу
Соглашение по нормализации ситуации в сирийской провинции Идлиб, заключенное в Москве накануне, принесет Анкаре пользу.
Энергетика
Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу
Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
Экономика
Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову
Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
Политика
В Раде рассказали о новом плане «борьбы» за Донбасс и Крым
Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в интервью изданию «Апостроф» предложила «пробиваться» к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
Происшествия
Аферисты похитили три миллиарда рублей из оборонного бюджета России
По версии следствия, аферисты похитили около трех миллиардов рублей из бюджета России, выделенных на развитие оборонно-промышленного комплекса страны в 2011-2012 годах.
Политика
Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу
Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Музыка
Организаторы «Евровидения» могут сменить формат из-за коронавируса
Нидерландская телерадиовещательная компания Nederlandse Publieke Omroep (NPO), выступающая одним из организаторов 65-го "Евровидения", не исключает, что из-за распространения коронавирусной инфекции придется изменить формат конкурса.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Культура
Роберт Дауни-младший присоединился к Киану Ривзу в Mortal Kombat 11
Дауни младший же предстал в ролике в образе Скорпиона.
Гаджеты
Sony привезла в Россию новейшие модели умных телевизоров
Здоровье
Детям коронавирус угрожает так же, как и взрослым
Дети имеют такой же риск заражения коронавирусом COVID-19, как и взрослые.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Биатлон
На Кубке мира по биатлону в Нове-Место стартует мужской спринт
В пятницу, 6 марта, в чешском городе Нове-Место состоится мужская спринтерская гонка.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Общество
Пьяного Михаила Ефремова не пустили в самолет
Заслуженный артист России Михаил Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу. Как сообщают СМИ, актер был нетрезвым.
Политика
Путин заявил о необходимости сменяемости власти в России
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал два президентских срока подряд, указав на необходимость сменяемости власти в стране.
Кино
Рейтинг любимых фильмов россиянок возглавила «Красотка»
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Политика
МИД России отметил «грубую попытку» давления на суд Гааги по делу MH17
Как отметила дипломат, в Нидерландах набирает «всё новые обороты информационная кампания» по мере приближения к началу судебного процесса в Окружном суде Гааги по делу о крушении рейса MH17 в июле 2014 года, которое запланировано на 9 марта.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна
Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.
Общество
Состоялся анонс Amnesia: Rebirth
Общество