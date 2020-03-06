Происшествия
RT на русскомУкраинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора. Их тела обнаружили в квартире жилого дома, на головах были полиэтиленовые пакеты, рядом — баллон с веселящим газом, сообщают источники RT.
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с чего всё началось
Погибшей девушкой в квартире на западе Москвы оказалась профессиональная шахматистка Александра Вернигора.ТАССвчера в 16:20
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Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову
Открытие торгов 6 марта на Московской бирже ознаменовалось резким падением стоимости расписок TCS Group, материнской компании Тинькофф Банка, основателя которого Олега Тинькова Минюст США обвинил в уходе от уплаты налогов.
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Выздоровел и скоро будет выписан Давид Беров – первый москвич, заболевший коронавирусом нового типа.
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