Происшествия

RT на русскомRT на русскомУкраинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора. Их тела обнаружили в квартире жилого дома, на головах были полиэтиленовые пакеты, рядом — баллон с веселящим газом, сообщают источники RT.
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с чего всё началось

В квартире на западе Москвы погибла профессиональная шахматистка

Погибшей девушкой в квартире на западе Москвы оказалась профессиональная шахматистка Александра Вернигора.
ТАССвчера в 16:20

Подробнее о событии

СМИ: у умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

РИА Новости09:45

В Москве чемпион Украины по быстрым шахматам отравился «веселящим» газом

ТАСС01:51

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия03:52

На телах украинской пары шахматистов обнаружены следы уколов

Lenta.ru06:17

Источник: на телах умерших в Москве украинских шахматистов обнаружены следы от уколов

Спорт-Экспресс04:11

Проверка начата после обнаружения погибших шахматистов в Москве

РЕН ТВвчера в 23:48

Коллеги назвали погибшего одесского шахматиста Богдановича вундеркиндом

ФАНвчера в 16:53
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
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Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

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Вооруженные силы России продолжают получать поставки боевой экипировки «Ратник».
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Глава Росавиации Александр Нерадько назначен первым замминистра транспорта РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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РБК 12:34
Политика

ЕС на экстренном заседании обсудит улучшение отношений с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен улучшить отношения с Россией.
Страна Советов on-line 04:26
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Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Политика

Эрдоган назвал сроки введения в эксплуатацию комплексов С-400 в Турции

Российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 будут введены в эксплуатацию в Турции в апреле.
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Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место

Норвежец Йоханнес Бе выиграл спринтерскую гонку на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Газета.Ru 12:54
Политика

Вашингтон не поддержал российско-турецкие договоренности по Сирии

Совет безопасности ООН не принял достигнутых в Москве договоренностей по Сирии между прездинетом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипа Эрдоганом, после того, как США заблокировали это решение.
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Российская обсерватория «Спектр-РГ» отсканировала треть всего неба

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Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

В прошлом году бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров информировал агентство, что организацией убийства занимались сотрудники Пятого управления СБУ (контрразведка) и Сил специальных операций украинской армии.
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Как сообщает пресс-служба РФС, матч пройдет на стадионе Арена Химки и начнется в 18:30 по московскому времени.
Советский спорт 13:40
Происшествия

Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении

Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
РИА Новости 12:10
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

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Жена Михаила Ефремова прокомментировала его дебош в аэропорту

Газета.Ru 13:47
Экономика

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Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
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Открыт новый тип стволовых клеток, формирующих кости

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Стоимость бумаг TCS Group резко упала на фоне претензий США к Тинькову

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В Москве выздоровел первый заболевший коронавирусом

Выздоровел и скоро будет выписан Давид Беров – первый москвич, заболевший коронавирусом нового типа.
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Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В Нижнем Новгороде завершился третий матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина между местным "Торпедо" и московским ЦСКА.
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Армия и оружие

Реакция СМИ Турции на ситуацию вокруг Идлиба

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Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
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Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

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Станислав Эдуардович Богданович
Украинский шахматист, гроссмейстер.
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