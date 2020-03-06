Погибшей девушкой в квартире на западе Москвы оказалась профессиональная шахматистка Александра Вернигора.

с чего всё началось

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