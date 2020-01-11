Происшествия
РБКВо время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты
По данным оборонного ведомства, пуск ракет с использованием объектов на территории Казахстана проводился согласно годовому плану и графику проведения учений. Место падения обломков оцеплено, работают сотрудники МВД. В российском Минбороны ситуацию не прокомментировали.
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с чего всё началось
Во время плановых учений испытательного центра Минобороны России, проходивших 9 января, произошло падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест, сообщает сегодня, 11 января, военное ведомство Казахстана.Lenta.ru04:22
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В Казахстане обломки ракеты упали за пределами полигона во время учений российских военных
Общественное телевидение России06:02
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Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Политика
На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800».
Культура
Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет эфира
Государственная телекомпания ВГТРК сняла с эфира программу «Сам себе режиссер», выходившую с января 1992 года.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times.
Футбол
Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А
Биатлон
Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Армия и оружие
Трамп заявил о желании взять под контроль сирийскую нефть
Соединённые Штаты могут не ограничиться контролем над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
Хоккей
Панарин побил рекорд Уэйна Гретцки
Артемий Панарин мощно стартовал в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», и теперь превзошел одно из достижений великого канадца, - сообщает американский сайт The Score.
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Армия и оружие
В Иране рассказали об ошибке, из-за которой был сбит украинский Boeing
Система ПВО Ирана приняла пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» за крылатую ракету, заявил бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Политика
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
Политика
Борисов потребовал от «Роскосмоса» оздоровить космическую отрасль
Космической отрасли России нужно обеспечить рентабельность и начать серийное производство техники, считает вице-премьер Юрий Борисов.
Политика
Президент Ирана признал вину страны в крушении Boeing
РИА Новости Президент Ирана Хасан Роухани потвердел, что украинский пассажирский самолет был сбит иранскими военными.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей
Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Политика
На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Орловской области
Три человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области.
Общество
Звезду «Джокера» Хоакина Феникса задержали на эко-акции
Хоакина Феникса, Мартина Шина и других голливудских звезд задержали на митинге против изменения климата, организованном актрисой и эко-активисткой Джейн Фондой.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов проводили операцию по ампутации ноги
В результате операция по ампутации ноги была завершена успешно, однако пациент находится под наркозом больше требуемого для подобной операции времени, что подвергло риску его жизнь и здоровье, как и само проведение подобных манипуляций лицами без должной квалификации.
Происшествия
Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии
Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Армия и оружие
Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому
Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Ведущая Екатерина Андреева показала фото в купальнике
На новом фото Екатерина Андреева позирует в купальнике на фоне заснеженных гор и минеральных источников.
Происшествия
СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК России по региону.