Власти города Цзилинь в одноименной провинции понизили в нескольких районах города уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции с высокого до низкого и со среднего до низкого. Таким образом, в Китае не осталось районов с высоким или средним уровнем угрозы COVID-19.

с чего всё началось

В районе Фэньмань города Цзилинь уровень эпидугрозы был понижен с высокого на низкий, а в районах Чанъи и Чуаньин он изменён со среднего на низкий. Таким образом, на территории Китая не осталось ни одного региона с высоким либо средним уровнем угрозы.

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