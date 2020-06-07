Коронавирус

REGNUMREGNUMНа территории Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы

В районе Фэньмань города Цзилинь уровень эпидугрозы был понижен с высокого на низкий, а в районах Чанъи и Чуаньин он изменён со среднего на низкий. Таким образом, на территории Китая не осталось ни одного региона с высоким либо средним уровнем угрозы.
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с чего всё началось

Китай стал зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по COVID-19

Власти города Цзилинь в одноименной провинции понизили в нескольких районах города уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции с высокого до низкого и со среднего до низкого. Таким образом, в Китае не осталось районов с высоким или средним уровнем угрозы COVID-19.
РИА Новостивчера в 22:05

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Во всех регионах Китая объявлен низкий уровень эпидемической угрозы

ТАСС02:09

Во всех регионах Китая уровень эпидемической угрозы снизили до низкого

Газета.Ru02:29

Территория КНР стала зоной с низкой эпидемиологической угрозой по COVID-19

RT на русскомвчера в 22:38

Вся территория Китая стала зоной с низкой эпидемиологической опасностью

РБКвчера в 23:35

Угроза коронавируса в Китае опустилась до минимального уровня

Lenta.ruвчера в 22:53

Весь Китай объявлен зоной с низким риском заражения COVID-19

Вести.Ru00:09

Китай стал зоной с низким уровнем эпидемиологической угрозы по COVID-19

РИА Новостивчера в 22:05
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Энергетика

«Газпром» объявил тендер на поставку труб

ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
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Шоу-бизнес

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
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Хоккей

Малкин включен в пятерку лучших центрфорвардов десятилетия в НХЛ

LiveSport.ru 06:08
Религия

Православные верующие отмечают День Святой Троицы

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
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Происшествия

Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым

RT на русском вчера в 14:27
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Футбол

Россия не примет мини-турнир Лиги чемпионов из-за коронавируса

Россия не сможет принять мини-турнир Лиги чемпионов из-за эпидемиологической обстановки в стране, сообщает Bild.
Газета.Ru вчера в 21:31
Происшествия

Новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке в Якутске

Мать выбросила новорождённого ребёнка в мусорный бак в Якутске; врачи борются за жизнь младенца.
Сиб.фм 01:50
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Происшествия

Уфимская дознавательница рассказала о приказе прийти на скандальную вечеринку

Обвинявшая своих коллег в изнасиловании уфимская дознавательница Гульназ Фахтлисламова заявила, что ей приказали прийти на скандальную вечеринку, и подчеркнула, что будет добиваться отмены решения суда, который оправдал двоих полицейских по этому делу.
Взгляд.ру 05:54
Общество

Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве

Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
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Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Газета.Ru вчера в 18:35
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Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru вчера в 06:40
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Здоровье

57 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае

За сутки выздоровели 53 человека и два пациента с коронавирусом скончались, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.
Kursk.com 05 июня в 02:26
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Политика

Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей

Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.
Газета.Ru 03:27
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Кино

Фанаты нашли пасхалку в мультфильме «Человек-паук: Через Вселенные»

Поклонники мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» заметили пасхалку в одной из сцен картины.
iReactor вчера в 07:57
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Общество

Пропуска в Москве могут отменить с середины июня

Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний-партнеров столичной мэрии.
Ведомости 05:44
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости вчера в 08:34
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 05 июня в 04:03
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Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ 02:55
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Общество

Число жертв COVID-19 в мире превысило 400 тысяч

Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости 05:20
Общество

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия вчера в 14:58
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Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова похвасталась модными туфлями

Как известно, новоиспеченная супруга знаменитого юмориста Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова – как и многие другие женщины просто обожает модные вещи и одежду, а также не устает хвастаться ими, выкладывая фотографии на своей персональной странице в социальной сети Instagram.
Bimru.ru вчера в 03:32
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Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе

Альбина Джанабаева ограждает сыновей, которых она родила от Валерия Меладзе, от чрезмерного внимания публики.
7Дней.ру вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Максим Матвеев сделал для сына самодельную деревянную игрушку

Сделанная Максимом игрушка получилась замечательной, ничуть не хуже тех, что в магазинах, а причина такого подарка младшему сыну стало то, что ему исполнилось 1,5 года.
Татарстан Сегодня 02:20
Политика

Путин поручил создать базу генетических данных в России

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Курчатовского института Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.
BFM.ru вчера в 03:13
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Музыка

Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев

Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com вчера в 07:23
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Авто

Самый дешевый в мире электрокар показали на фото

CarsWeek.ru вчера в 02:51
Общество

Минобороны рассказало о новом порядке поступления в военные вузы

В Минобороны рассказали о порядке поступления в военные вузы в текущем году на фоне пандемии коронавируса.
Известия 04:53
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Общество

Телеканал Russia Today подал в суд на Znak.com и Алексея Навального

В качестве ответчиков телеканал потребовал привлечь уральское издание Znak.com, оппозиционера Алексея Навального и его соратницу Любовь Соболь.
Европейско-Азиатские новости 04:53
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:16
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Футбол

Селюк: «Зенит» хотел обменять Аршавина в «Барселону» на Месси

Агент отметил, в тот момент Аршавин был символом России и «Зенита», и Миллер очень красиво ответил «Барселоне», попросив взамен Месси.
Нева Спорт вчера в 07:35
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