Коронавирус
ВашГород.руНа территории Кузбасса нашли ещё 75 пациентов с коронавирусом
Специалисты из Кемеровской области выявили рекордное число пациентов с COVID-19. До этого эксперты регистрировали 68 граждан с коронавирусом. Оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции предоставил новую сводку.
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Стало известно, на каких территориях выявлены новые 75 зараженных COVID-19
Московский комсомолец Кузбасс01:01
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Общество
За сутки в Бразилии было выявлено 34 666 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в Бразилии было выявлено 34 666 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 067 579.
RT на русском вчера в 19:03
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Военное дело 18 июня в 16:42
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия
В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Происшествия
В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля
Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург -Тюмень в Свердловской области.
ТАСС 03:12
Происшествия
В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека
В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Происшествия
Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне
Газета.Ru вчера в 12:46
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Происшествия
В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме
РИА Новости 04:01
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Происшествия
Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса
Барнаул, 19 июня 2020, 09:25 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.
REGNUM 19 июня в 02:25
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июня
В Мурманской области смягчили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.
РБК 02:42
Политика
Пушков заявил о гибели американского мифа
Непрекращающиеся волны протестов и погромы, которые происходят в США, доказывают, что время Штатов закончилось, а миф о «граде на холме» мертв.
ФАН 00:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Хоккей
Леонид Вайсфельд: «Видимо, СКА рассчитывал, что Якупов пойдет на снижение контракта в „Витязе“, но не срослось»
Напомним, в мае СКА обменял игрока в «Витязь» на Германа Рубцова. В середине июня стало известно, что хоккеист продолжит карьеру в «Амуре».
Матч ТВ 03:00
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Общество
В России за сутки умерли 109 человек с коронавирусом
За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:59
Политика
На Украине «расшифровали дальнейший план Путина» по разделению мира
На Украине не могли обойти вниманием статью президента России Владимира Путина «Настоящие уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Rusvesna.su 01:00
Футбол
«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо»
Спорт день за днем 01:37
Авто
Активность угонщиков в период самоизоляции снизилась в два раза
Количество угонов в апреле и мае в России снизилась в два раза по сравнению с показателями за февраль и март.
Телеканал Санкт-Петербург 19 июня в 10:33
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Футбол
Геннадий Нижегородов: «Газзаев и Гинер звали в ЦСКА, но я остался в „Локо“ и не жалею»
Сын заканчивал в Германии школу и играл за "Шальке" U17.
Матч ТВ 02:25
Кино
Актриса из «Великолепного века» снимется в новой картине от Netflix
Звезда "Великолепного века", турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом проекте стримингового сервиса Netflix.
РЕН ТВ вчера в 05:21
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
Футбол
Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru вчера в 10:43
Общество
В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу
С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета вчера в 10:04
Общество
Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК 19 июня в 13:41