Коронавирус

ВашГород.руВашГород.руНа территории Кузбасса нашли ещё 75 пациентов с коронавирусом

Специалисты из Кемеровской области выявили рекордное число пациентов с COVID-19. До этого эксперты регистрировали 68 граждан с коронавирусом. Оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции предоставил новую сводку.
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Коронавирус выявили у жителей 16 территорий Кемеровской области

Avoka.do00:46

В Кузбассе за день нашли 75 новых больных COVID-19

Город новостей01:30

Снова рост: озвучены новые данные по заболевшим коронавирусом в Кузбассе

Сибдепо01:16

Стало известно, на каких территориях выявлены новые 75 зараженных COVID-19

Московский комсомолец Кузбасс01:01

Новых больных коронавирусом выявили в 16 территориях Кузбасса, две из них — новые

Кузбасс01:50

Названы территории Кузбасса, где выявлены 75 новых случаев коронавируса

Газета Кемерова00:38

На двух новых территориях Кузбасса нашли людей с коронавирусом

ВашГород.ру01:29
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Общество

За сутки в Бразилии было выявлено 34 666 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Бразилии было выявлено 34 666 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заболевших достигло 1 067 579.
RT на русском вчера в 19:03
Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Военное дело 18 июня в 16:42
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
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Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом

В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
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Происшествия

В Свердловской области столкнулись четыре автомобиля

Столкновение четырех автомобилей произошло в воскресенье на 43-м км автодороги Екатеринбург -Тюмень в Свердловской области.
ТАСС 03:12
Происшествия

В Британии в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека

В субботу вечером в британском городе Рединг в 60 км к западу от Лондона неизвестный напал с ножом на людей в городском парке, в результате чего погибли три человека и еще как минимум двое пострадали.
РБК вчера в 18:08
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

REGNUM 00:54
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Происшествия

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли замурованным в бетоне

Газета.Ru вчера в 12:46
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
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Происшествия

В Киеве произошел взрыв газа в жилом доме

РИА Новости 04:01
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Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Происшествия

Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

Барнаул, 19 июня 2020, 09:25 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2.
REGNUM 19 июня в 02:25
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июня

В Мурманской области смягчили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения.
РБК 02:42
Политика

Пушков заявил о гибели американского мифа

Непрекращающиеся волны протестов и погромы, которые происходят в США, доказывают, что время Штатов закончилось, а миф о «граде на холме» мертв.
ФАН 00:24
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
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Хоккей

Леонид Вайсфельд: «Видимо, СКА рассчитывал, что Якупов пойдет на снижение контракта в „Витязе“, но не срослось»

Напомним, в мае СКА обменял игрока в «Витязь» на Германа Рубцова. В середине июня стало известно, что хоккеист продолжит карьеру в «Амуре».
Матч ТВ 03:00
Общество

Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
58
Общество

В России за сутки умерли 109 человек с коронавирусом

За последние сутки в России умерли 109 человек с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:59
Политика

На Украине «расшифровали дальнейший план Путина» по разделению мира

На Украине не могли обойти вниманием статью президента России Владимира Путина «Настоящие уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».
Rusvesna.su 01:00
Футбол

«Краснодар» согласился перенести матч с «Динамо»

Спорт день за днем 01:37
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Авто

Активность угонщиков в период самоизоляции снизилась в два раза

Количество угонов в апреле и мае в России снизилась в два раза по сравнению с показателями за февраль и март.
Телеканал Санкт-Петербург 19 июня в 10:33
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Футбол

Геннадий Нижегородов: «Газзаев и Гинер звали в ЦСКА, но я остался в „Локо“ и не жалею»

Сын заканчивал в Германии школу и играл за "Шальке" U17.
Матч ТВ 02:25
Кино

Актриса из «Великолепного века» снимется в новой картине от Netflix

Звезда "Великолепного века", турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом проекте стримингового сервиса Netflix.
РЕН ТВ вчера в 05:21
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 19 июня в 12:03
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Футбол

Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru вчера в 10:43
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Общество

В Ростовской области с понедельника ослабят карантин по коронавирусу

С 22 июня в Ростовской области постановлением регионального правительства вводятся послабления санитарного режима по COVID-19, но ношение масок и социальная дистанция в полтора метра между гражданами останутся обязательным условием.
Российская газета вчера в 10:04
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Общество

Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК 19 июня в 13:41
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