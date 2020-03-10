Общество
Gorod48На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности
Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
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Спикер Верховной рады назвал кандидатов в генпрокуроры Украины
Разумков напомнил, что правом внесения в Верховную раду кандидатур на должность генпрокурора обладает лишь президент Украины Владимир Зеленский.
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Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
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Польша ввела круглосуточные санитарные проверки въезжающих на границах с Украиной, Белоруссией, Литвой и Россией.
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Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
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Армия и оружие
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Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.
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В ритмах мозга левую руку отличили от правой
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не делал тест на коронавирус COVID-19, передает РИА "Новости".
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Adidas и Google в рамках совместной работы создали первые в мире «умные» стельки для обуви.
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Новый сезон документального сериала «Космос» вышел на экраны вчера, 9 марта, спустя год после последней серии.
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В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия
В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
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В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных
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Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
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Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Энергетика
Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%
По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
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К концу апреля к Земле приблизится уже знакомый ученым астероид
NASA предупредило, что в апреле к Земле приблизится астероид 52768 (OR2 1998).
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Власти Италии закрыли на карантин всю страну
Согласно решению правительства, в период с 10 марта по 3 апреля включительно вся Италия объявляется закрытой зоной, на передвижение по которой вводится тотальный запрет для всех жителей, за исключением тех, у кого имеются "обоснованные причины, связанные с работой либо с состоянием здоровья".
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Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев призвал команду не опускать руки после недавнего поражения от "Краснодара" в чемпионате России.
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Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
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В качестве основной платформы для установки пятого поколения фирменной системы управления беспилотным автомобилем Waymo Driver был выбран британский электрический кроссовер Jaguar I-Pace.
Происшествия
СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью
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Путин встретился с Володиным и Медведчуком
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Экономика
Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля
Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Футбол
Холанд рассказал, почему ненавидит играть против Ван Дейка
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд объяснил, почему не любит играть против защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка.