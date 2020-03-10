Общество

Gorod48Gorod48На территории Липецкой области введен режим повышенной готовности

Как сообщает пресс-служба областной администрации, режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), при появлении первых симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Игорь Артамонов прокомментировал информацию о режиме повышенной готовности и общешкольном карантине

Gorod4809:57

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен в Липецкой области

Интерфакс04:11

Липецким работникам измеряют температуру из-за коронавируса

Московский Комсомолец06:13

Российские регионы вводят особый режим из-за коронавируса

Газета.Ru05:12

В российских регионах начали вводить особый режим из-за коронавируса

Lenta.ru04:39

В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19

RT на русском05:38

Режим повышенной готовности ввели в Липецкой области из-за угрозы коронавируса

ТАСС04:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 16:49, Ашберн
Политика

Спикер Верховной рады назвал кандидатов в генпрокуроры Украины

Разумков напомнил, что правом внесения в Верховную раду кандидатур на должность генпрокурора обладает лишь президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 14:48
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли почти 170 человек

Число умерших от нового коронавируса SARS-CoV-2 в Италии за последние сутки увеличилось на 168 и достигло 631 человека.
Известия 13:48
Политика

Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»

Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом "Буке", — сказала прокурор.
РИА Новости 10:27
Политика

Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией

Польша ввела круглосуточные санитарные проверки въезжающих на границах с Украиной, Белоруссией, Литвой и Россией.
Известия 08:29
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Политика

Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина

Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Ведомости 09:25
Общество

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Ведомости 08:23
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 15:17
Армия и оружие

Российский корабль замечен у базы ВМС США

Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.
Газета.Ru вчера в 16:47
Наука

В ритмах мозга левую руку отличили от правой

Травмы головы и спины, инсульты, врождённые заболевания часто приводят к тому, что человек не может двигать рукой, ногой, или же оказывается парализован весь целиком.
Наука и жизнь 07 марта в 01:08
Политика

Трамп отказался сделать тест на коронавирус

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не делал тест на коронавирус COVID-19, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:50
Технологии

Adidas и Google создали «умные» стельки для обуви

Adidas и Google в рамках совместной работы создали первые в мире «умные» стельки для обуви.
Актуальные Новости 08 марта в 11:35
Космос

«Космос: возможные миры» возвращает нас во вселенную науки

Новый сезон документального сериала «Космос» вышел на экраны вчера, 9 марта, спустя год после последней серии.
V-kosmose.com 03:17
Общество

В Москве из-за коронавируса на месяц ограничили массовые мероприятия

В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
Вести.Ru 13:50
Происшествия

В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных

В Нью-Йорке 7 марта задержали гражданина России Кирилла Фирсова, он подозревается в продаже персональных данных.
RT на русском 16:37
Культура

Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Rambler News Service 04:23
Шоу-бизнес

Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции

Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Московский Комсомолец 06:58
Энергетика

Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

По состоянию на 1.32 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 3,2%, до 31,15 доллара за баррель, хотя открылся ростом всего на 0,3%. Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.
РИА Новости вчера в 18:37
Космос

К концу апреля к Земле приблизится уже знакомый ученым астероид

NASA предупредило, что в апреле к Земле приблизится астероид 52768 (OR2 1998).
Территория новостей 15:39
Здоровье

Власти Италии закрыли на карантин всю страну

Согласно решению правительства, в период с 10 марта по 3 апреля включительно вся Италия объявляется закрытой зоной, на передвижение по которой вводится тотальный запрет для всех жителей, за исключением тех, у кого имеются "обоснованные причины, связанные с работой либо с состоянием здоровья".
Российская газета 13:06
Футбол

Бакаев: «Не опускаем руки! Двигаемся дальше»

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев призвал команду не опускать руки после недавнего поражения от "Краснодара" в чемпионате России.
Soccer.ru 14:36
Авто

Обновленный Hyundai Creta для России: стали известны цены

Российская газета 13:33
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
Происшествия

В Томске мужчина с молотком разгромил телевизоры в магазине

РИА Новости 10:15
Авто

Беспилотники научили видеть знаки за полкилометра

В качестве основной платформы для установки пятого поколения фирменной системы управления беспилотным автомобилем Waymo Driver был выбран британский электрический кроссовер Jaguar I-Pace.
Популярная механика 02:00
Происшествия

СК огласил предварительные результаты экспертизы останков под Рязанью

Генетическая экспертиза предварительно установила, что обнаруженные в Рязанской области останки принадлежат Екатерине Левченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК по Пензенской области.
РИА Новости 13:00
Политика

Путин встретился с Володиным и Медведчуком

Российская газета 15:21
Шоу-бизнес

Тимати показал свои руки без татуировок

Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
Актуальные Новости 15:00
Экономика

Экономист рассказал о последствиях для россиян обвала рубля

Россиян ждет повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Известия 06:50
Футбол

Холанд рассказал, почему ненавидит играть против Ван Дейка

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд объяснил, почему не любит играть против защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка.
Sport24.ru 15:38
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное