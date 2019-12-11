Происшествия
РБКНа территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы
На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Как уточнили в МЧС, взорвались бочки с краской.
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Общество
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска
Хоккей
Стали известны сочетания сборной России перед Кубком Первого канала
Тренерский штаб хоккейной сборной России определился с сочетаниями звеньев команды перед началом Кубка Первого канала, сообщает "Чемпионат".
Происшествия
В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
Политика
Путину предложат ознакомиться с речью Егора Жукова, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»
Ольга Бузова опубликовала на своём YouTube-канале клип на песню "Не виновата", в котором предстала в нескольких откровенных образах.
Наука
Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень
Специальные лактобактерии, входящие в состав новых пробиотиков и кисломолочных продуктов, оказывают хорошее влияние не только на кишечник человека, но и на печень в целом, восстанавливая ее после употребления спиртных напитков.
Политика
Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным
Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Происшествия
В Киевской области украли памятник погибшим в Донбассе военным
В Киевской области мужчина украл памятник погибшим участникам военной операции Украины в Донбассе и выбросил его.
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре
Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций
Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Общество
На Среднем Урале могут сделать 31 декабря выходным днём
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сделать 31 декабря нерабочим днём. Об этом глава региона сообщил в Instagram.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
Армия и оружие
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Общество
Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской
Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Авто
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Общество
Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России
Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
Общество
В Канаде совершил первый полет самолет на электричестве
В канадской провинции Британская Колумбия совершил первый полет первый в мире коммерческий самолет, полностью работающий на электроэнергии.
Экономика
Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков
Росфинмониторинг выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по национальным проектам.
Технологии
Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января
В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
Происшествия
Во Владимире врача осудят за смерть мальчика из-за опоздания на работу
Во Владимире состоится суд над врачом, который опоздал на работу, что в итоге повлекло за собой смерть 2-летнего мальчика, как сообщает ТАСС.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Спорт
Российские гандболистки одержали восьмую победу подряд на ЧМ
Ранее ГЛАС сообщал о том, что на ЧМ по гандболу россиянки одержали седьмую победу подряд.
Политика
В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Политика