Происшествия

РБКРБКНа территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы

На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Как уточнили в МЧС, взорвались бочки с краской.
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Момент взрыва во время пожара на заводе в Екатеринбурге попал на видео

КП - Екатеринбург05:09

В Екатеринбурге во время пожара на заводе раздался взрыв: видео

Наша Газета (г. Екатеринбург)04:13

При пожаре на заводе в Екатеринбурге обгорел начальник цеха

URA.Ru03:43

В Екатеринбурге – крупный пожар на территории завода. Слышны взрывы (новость дополняется)

66.ru02:43

При тушении пожара на складе завода в Екатеринбурге произошел взрыв

ТАСС04:26

«Из Пышмы аж видно». В Екатеринбурге на Эльмаше горит лакокрасочный завод

Znak.com03:01

В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

РИА Новости04:04
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Общество

ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Газета.Ru 04:28
Хоккей

Стали известны сочетания сборной России перед Кубком Первого канала

Тренерский штаб хоккейной сборной России определился с сочетаниями звеньев команды перед началом Кубка Первого канала, сообщает "Чемпионат".
ProstoProSport 05:19
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

«Пресечена деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.
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Политика

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Президент РФ Владимир Путин пока не ознакомился с выступлением студента ВШЭ Егора Жукова, но ему будет предложена такая возможность, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:03
Шоу-бизнес

Вышел новый клип Ольги Бузовой на песню «Не виновата»

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Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

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Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
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Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Газета.Ru 04:03
Происшествия

В Киевской области украли памятник погибшим в Донбассе военным

В Киевской области мужчина украл памятник погибшим участникам военной операции Украины в Донбассе и выбросил его.
RT на русском 04:35
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у России «козырей» в газовом споре

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал итоги переговоров России и Украины по газовому вопросу, которые состоялись в рамках «нормандского» саммита в Париже.
РБК вчера в 12:46
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ вчера в 09:41
Общество

На Среднем Урале могут сделать 31 декабря выходным днём

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сделать 31 декабря нерабочим днём. Об этом глава региона сообщил в Instagram.
REGNUM 09 декабря в 05:48
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Армия и оружие

МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции

Российская газета 03:32
Политика

В Кремле оценили встречу Лаврова и Трампа в Вашингтоне

Lenta.ru 05:20
Политика

Путин не станет смотреть сериал с Зеленским «Слуга народа»

Lenta.ru 04:39
Общество

Климатолог рассказал, когда зима в Москве станет европейской

Европейский и московский климат теплеют синхронно. Лета сильно жарче у нас не становятся, а зимы ощутимо теплеют.
РИА Новости 03:42
Общество

Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

Интерфакс вчера в 05:51
Авто

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
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Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России признали Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

В Канаде совершил первый полет самолет на электричестве

В канадской провинции Британская Колумбия совершил первый полет первый в мире коммерческий самолет, полностью работающий на электроэнергии.
РЕН ТВ вчера в 22:41
Экономика

Росфинмониторинг выявил тысячи недобросовестных господрядчиков

Росфинмониторинг выявил 3 тыс. недобросовестных исполнителей контрактов по национальным проектам.
Известия 04:55
Технологии

Microsoft будет требовать обновить ОС Windows 7 до десятки 15 января

В разъяснении о необходимости установки нового программного обеспечения компания Microsoft заявляет, что пользование Windows 7 будет небезопасным из-за ее подверженности влиянию вредоносного софта и вирусов.
OAnews 05:21
Происшествия

Во Владимире врача осудят за смерть мальчика из-за опоздания на работу

Во Владимире состоится суд над врачом, который опоздал на работу, что в итоге повлекло за собой смерть 2-летнего мальчика, как сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 03:50
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Спорт

Российские гандболистки одержали восьмую победу подряд на ЧМ

Ранее ГЛАС сообщал о том, что на ЧМ по гандболу россиянки одержали седьмую победу подряд.
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Общество

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Popcake 02:00
Политика

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
RT на русском вчера в 12:28
Спорт

ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
МР7.ру 09 декабря в 05:48
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
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