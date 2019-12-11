На территории Уральского завода лакокрасочных изделий, где начался пожар, произошли взрывы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Как уточнили в МЧС, взорвались бочки с краской.

На территории горящего завода в Екатеринбурге произошли взрывы

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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