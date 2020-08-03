На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек
Смотрите также
Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев
В Волгограде загорелись ёмкости с нефтепродуктами и ангар
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Турция уточнила правила въезда туристов
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Ловрен будет выступать в «Зените» под шестым номером
В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября
ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды
В Сирии террористы подвергли мощной атаке позиции армии Асада
Сергей Фургал отказался от своего адвоката Бориса Кожемякина
В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
Серийные поставки беспилотника «Охотник» начнутся в 2024 году
Глава РФПИ назвал ожидаемые сроки регистрации вакцины от коронавируса
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
В Киеве спецназ задержал захватившего отделение банка мужчину
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
В Москве задержали напавшего на сотрудника Росгвардии в Парке Горького
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Три захоронения обнаружены на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области, где завершаются поисковые работы, извлечены останки более 50 человек, сообщают региональные власти.В источнике
В годы оккупации в концлагере в Моглино было уничтожено более 3 тысяч советских граждан. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области.
С чего всё началось
Как сообщила
официальный представитель СКР Светлана Петренко, из обнаруженного захоронения времен Второй мировой войны уже извлечены останки 46 человек, в том числе девяти женщин, «с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы».
Подробнее о событии
ВИДЕО: Как происходит эксгумация останков на месте бывшего концлагеря в Моглино
Псковское агентство информации06:23
Уголовное дело о геноциде возбуждено по факту обнаружения захоронения в Моглино
Псковская правда06:52