Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РИА Новости
РИА Новости

На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек

Три захоронения обнаружены на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области, где завершаются поисковые работы, извлечены останки более 50 человек, сообщают региональные власти.В источнике
Светлана Петренко
В годы оккупации в концлагере в Моглино было уничтожено более 3 тысяч советских граждан. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области.
С чего всё началось
Как сообщила
 официальный представитель СКР Светлана Петренко, из обнаруженного захоронения времен Второй мировой войны уже извлечены останки 46 человек, в том числе девяти женщин, «с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы».
Коммерсантъ02:38
Подробнее о событии
ТАСС

Специалисты обнаружили останки 51 человека на месте бывшего концлагеря под Псковом

ТАСС08:19
Псковское агентство информации

ВИДЕО: Как происходит эксгумация останков на месте бывшего концлагеря в Моглино

Псковское агентство информации06:23
РБК

СК возбудил уголовное дело о геноциде в Псковской области

РБК02:56
Газета.Ru

Останки более 50 человек обнаружили на территории бывшего концлагеря под Псковом

Газета.Ru07:46
РИА Новости

На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек

РИА Новости07:43
Псковская правда

Уголовное дело о геноциде возбуждено по факту обнаружения захоронения в Моглино

Псковская правда06:52
Коммерсантъ

СКР возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы ВОВ

Коммерсантъ02:38
Реклама

Болтон: в случае переизбрания Трамп может вывести США из НАТО

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал точку зрения, что в случае избрания на второй срок действующий глава государства Дональд Трамп может принять решение о выходе США из НАТО.
Болтон: в случае переизбрания Трамп может вывести США из НАТО
Московский Комсомолец09:17

В Волгограде загорелись ёмкости с нефтепродуктами и ангар

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что на улице Вилянской происходит горение двух ёмкостей с нефтепродуктами 5 куб. м и деревянного ангара на площади около 200 кв. м», — указывается в заявлении.
RT на русском09:40
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

В Госдуме прокомментировали сообщения об удаленном обучении с сентября

Публикации в соцсетях о подготовке решения по переходу российских школ на удаленное обучение являются фейком, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев 3 августа.
Известия09:44
14

ВОЗ решила не давать США ценные указания по борьбе с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не будет указывать США, что делать в стране во время пандемии коронавируса, сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Украина.ру09:14
Реклама

ПФР обошёл по прибыльности инвестиций частные пенсионные фонды

Москва, 3 августа 2020, 11:15 — REGNUM Доход государственной управляющей компании ВЭБ (УК ВЭБ) от инвестирования пенсионных накоплений за 2019 год оказался выше среднего дохода, полученного от инвестирования негосударственными пенсионными фондами.
REGNUM04:15
115
Реклама

В Свердловской области самоизоляцию продлили для граждан старше 65 лет

Губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для пожилых старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями до 10 августа, передает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб региона.
Газета.Ru06:13
135
Реклама
Реклама
Реклама