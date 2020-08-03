Происшествия
РИА НовостиНа территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек
Три захоронения обнаружены на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области, где завершаются поисковые работы, извлечены останки более 50 человек, сообщают региональные власти.
Читать в источнике
Оценить99
В годы оккупации в концлагере в Моглино было уничтожено более 3 тысяч советских граждан. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области.
с чего всё началось
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, из обнаруженного захоронения времен Второй мировой войны уже извлечены останки 46 человек, в том числе девяти женщин, «с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений головы».Коммерсантъ02:38
Подробнее о событии
Показать все источники
ВИДЕО: Как происходит эксгумация останков на месте бывшего концлагеря в Моглино
Псковское агентство информации06:23
Уголовное дело о геноциде возбуждено по факту обнаружения захоронения в Моглино
Псковская правда06:52
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
Происшествия
В Нижнем Новгороде из-за коронавируса на борту задержали теплоход
В Нижнем Новгороде задержан пассажирский теплоход "Александр Суворов": у членов экипажа судна был выявлен коронавирус.
Российская газета 06:11
Общество
В Минобороны РФ заявили о безопасности вакцины от COVID-19
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко РФ заявлял, что в России проведение вакцинации от коронавируса собираются начать с особых групп — учителей и медицинских работников.
REGNUM 07:58
Транспорт
Перевозки по «единому» билету из Сочи в Абхазию возобновятся 5 августа
Как сообщалось, ЕТД с 10 июля текущего года возобновила перевозки в Крым по "единому" билету, они производятся с железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы Витязево в четыре города полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак.
Интерфакс 07:39
Общество
Польша оштрафовала «Газпром» на $57 млн из-за «Северного потока-2»
Польская антимонопольная служба UOKiK оштрафовала «Газпром» на $57 млн за непредоставление информации в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».
Коммерсантъ 02:48
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Футбол
Стал известен бюджет московского «Спартака» на ближайший сезон
Бюджет московского "Спартака" на ближайший сезон составит 8,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба Антон Фетисов.
РИА Новости 07:28
Происшествия
Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову
Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях.
REGNUM 03:48
Политика
Соловьев прокомментировал цензуру его передачи в Белоруссии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение телеканала «РТР-Беларусь» вырезать часть передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Lenta.ru 08:16
Политика
В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями
Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русском 06:30
Происшествия
Спецназ задержал захватившего здание банка в Киеве мужчину
Спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину, захватившего здание банка в Киеве.
Известия 08:17
Происшествия
Жители Читы остались без воды из-за обрушения котлована
В Чите без воды остались жители значительной части центра города.
Интерфакс 01:46
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Общество
ФАС разрешила Hyundai купить петербургский завод GM
РБК Санкт-Петербург 06:02
Общество
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Москва, 3 августа 2020, 15:13 — REGNUM По итогам сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году почти 8,5 тыс. выпускников получили сто баллов.
REGNUM 08:13
Армия и оружие
Учения ВМФ РФ «Океанский щит-2020» начались в Балтийском море
Более 30 кораблей ВМФ России принимают участие в стартовавших учениях «Океанский щит-2020» на Балтийском флоте.
ФАН 08:26
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Газета.Ru 03:12
Футбол
«Раньше был сон в руку, а теперь сунь в руку». Горячее интервью Алексея Сафонова
Обозреватель Matchtv.ru расспросил известного агента об особенностях трансферного окна в эпоху пандемии.
Матч ТВ 02:06
Общество
В ВОЗ сообщили, что менее 10% людей перенесли коронавирус
Лишь порядка 10% людей перенесли инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом.
ТАСС 08:26
Происшествия
Рэпер Картрайт перед смертью хотел уйти от жены к любовнице
Санкт-Петербург, 3 августа 2020, 12:11 — REGNUM СМИ выяснили возможный мотив убийства в Петербурге 31-летнего украинского рэпера Александра Юшко, известного под сценическим именем Энди Картрайт.
REGNUM 05:11
Политика
Российские военные базы появятся в 6 странах Африки
В распоряжении немецких СМИ оказался документ министерства иностранных дел Германии, в котором говорится о возможном создании Россией шести военных баз на территории африканских государств.
Военное дело 08:17
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой женитьбе Харламова
В социальных сетях начали распространяться слухи, по которым Гарик Харламов в скором времени должен тайно жениться.
Pravda.Ru 02:19
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru 06:23
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Наука
Предок коронавируса появился еще 70 лет назад
URA.Ru 07:00
Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
Космос
Европа запустит спутники за €445 млн для слежения за уровнем СО2
Миссия Copernicus уже получила контракт на сумму 445 миллионов евро, эти деньги вложила компания OHB-System AG, она же возглавит промышленный консорциум, который приступит к строительству первых двух спутников.
Популярная механика 08:03