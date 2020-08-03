с чего всё началось

В годы оккупации в концлагере в Моглино было уничтожено более 3 тысяч советских граждан. При этом массовые расстрелы узников производились не только в окрестностях самого лагеря, но и в районе поселка Глоты и иных населенных пунктов Псковской области.

Три захоронения обнаружены на территории бывшего концлагеря в деревне Моглино Псковской области, где завершаются поисковые работы, извлечены останки более 50 человек, сообщают региональные власти.

На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек

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