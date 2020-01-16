Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте. Об этом 15 января сообщил журналистам советник российского диппредставительства в Ливане.

На территории посольства РФ в Бейруте разорвались две гранаты с газом

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