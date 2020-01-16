Происшествия

REGNUMREGNUMНа территории посольства РФ в Бейруте разорвались две гранаты с газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались на территории посольства РФ в Бейруте. Об этом 15 января сообщил журналистам советник российского диппредставительства в Ливане.
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На территории посольства России в Бейруте разорвались две гранаты со слезоточивым газом

ТАСС15:25

Посольство в Бейруте прокомментировало взрыв гранат на своей территории

РБК16:26

На территории посольства РФ в Ливане разорвались две гранаты со слезоточивым газом

Коммерсантъ15:26

В посольстве России в Бейруте прокомментировали взрывы у стен дипмиссии

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Посольство РФ в Ливане попало в эпицентр протестов

REGNUM16:54

Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте

РИА Новости16:03
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 17:19, Ашберн
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В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

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Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

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Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) является "прямым унижением Украины".
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Судя по описанию, действие ленты будет разворачиваться после событий, описанных в фильме "Мстители: Финал": в тексте говорится, что после "неожиданной трагедии" Вечные вынуждены "выйти из тени" и объединиться против древнейшего врага человечества – Девиантов.Marvel также представил краткие описания персонажей.
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NASA назвало 2019 год самым теплым за всё время наблюдений

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Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
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Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ

Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
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Экономика

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна

Минсельхоз подтвердил возможность введения квоты на экспорт зерна в размере 20 млн т, сообщил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.
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Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Газета.Ru 08:23
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Ремонт теплотрассы возле ТРЦ Ocean Plaza в Киеве завершили

Аварийные бригады завершили ремонт магистрального трубопровода, в результате прорыва которого горячей водой затопило торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве.
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Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери

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«ПСЖ» разгромил «Монако» в перенесенной встрече Лиги 1

В перенесенном 15-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» разгромил «Монако» (4:1). Голами отметились Неймар и Сарабия, Мбаппе оформил дубль.
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«Готовит почву»: как отреагировали иностранные СМИ на послание Путина

Президент России Владимир Путин сегодня, 15 января предложил внести коррективы в Конституцию РФ для расширения полномочий парламента и кабинета министров, что свидетельствует о намерении Путина создать новую должность для себя после окончания нынешнего срока полномочий.
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Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде

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Происшествия

Неизвестные пытались ограбить банк в Санкт-Петербурге

Четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на ул. Савушкина в Санкт-Петербурге, однако скрылись, после того как сотрудники банка оказали им сопротивление.
РБК 14:21
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В США показали изнутри самолет «Судного дня»

В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
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Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

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Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
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На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии

Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.
REGNUM вчера в 04:27
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