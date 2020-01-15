Происшествия
Российская газетаГраната со слезоточивым газом разорвалась у посольства РФ в Ливане
Правоохранители в ответ применили силу для разгона протестующих, в том числе и начали использовать гранаты со слезоточивым газом, передает РИА Новости. Одна из гранат разорвалась возле здания посольства РФ, расположенного неподалеку от места столкновений.
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В Бейруте на территории российского посольства взорвались две гранаты со слезоточивым газом
Комсомольская правда15:16
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