Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаГраната со слезоточивым газом разорвалась у посольства РФ в Ливане

Правоохранители в ответ применили силу для разгона протестующих, в том числе и начали использовать гранаты со слезоточивым газом, передает РИА Новости. Одна из гранат разорвалась возле здания посольства РФ, расположенного неподалеку от места столкновений.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Граната со слезоточивым газом разорвалась у посольства РФ в Ливане

Российская газета15:33

У российского посольства в Ливане разорвались гранаты

Lenta.ru15:28

В Бейруте у посольства России демонстранты потеснили полицию

РИА Новости15:38

На территории посольства России в Бейруте взорвались гранаты с газом

РБК15:24

В Бейруте на территории российского посольства взорвались две гранаты со слезоточивым газом

Комсомольская правда15:16

На территории посольства РФ в Ливане разорвались две гранаты со слезоточивым газом

Коммерсантъ15:26

На территории посольства России в Бейруте разорвались две гранаты со слезоточивым газом

ТАСС15:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Политика

Путин рассказал о серьезных изменениях в политической системе России

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости серьезных изменений в системе России.
iReactor 05:10
Политика

Российское правительство ушло в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
РИА Новости 09:11
Кино

Объявлен актёрский состав сериала Amazon «Властелин колец»

REGNUM вчера в 17:35
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Транспорт

Поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь начали курсировать через день

Пассажирские поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь с 15 января начали ездить по этому маршруту через день, следует из расписания на сайте перевозчика по Крымскому мосту - компании "Гранд сервис экспресс".
ТАСС 15:08
Политика

Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского

На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 13:39
Политика

Кто такой Михаил Мишустин, новый глава правительства России

Президент страны Владимир Путин представил кандидата на пост главы правительства РФ.
ПолитРоссия 12:11
Общество

Владимир Путин объявил о расширении программы материнского капитала

RT на русском 10:27
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 моделями

Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (6:1). По информации источника, после матча с бирмингемцами игроки «горожан» без жен и подруг отправились в один из спа-центров неподалеку от Манчестера, чтобы отметить победу и развлечься.
Sportbox.RU 12:10
Армия и оружие

Пентагон подписал контракт по гиперзвуковому оружию с Lockheed Martin

РИА Новости 15:30
Политика

Появилось видео реакции министров на отставку правительства

Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Rambler News Service 09:43
Экономика

Чубайс назвал главную проблему экономической реформы 90-х

Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов стало отсутствие платежей.
Вести.Ru 13:33
Авто

Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России

На портале Seltos.Club появилась информация о топовой версии кроссовера Kia Seltos.
Профиль 13:36
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru 13 января в 19:53
Политика

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 14:37
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Политика

Европарламент ратифицирует договор о Brexit в конце месяца

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент ратифицирует договор об условиях Brexit в конце месяца.
РИА Новости 13:51
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru 01:33
Музыка

Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла

Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Известия 13:17
Кино

Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Инфорос 04:58
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Гаджеты

В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

iXBT.com вчера в 22:31
Политика

Кадыров временно оставил пост главы Чечни

Вечерняя Москва 12:07
Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.
Вести.Ru 14:28
Игры

BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect

На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
3DNews 12:07
Политика

В Госдуме прокомментировали отставку правительства

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал RT решение российского правительства уйти в отставку.
RT на русском 10:17
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю.
РИА Новости 15:05
Гаджеты

Раскрыта дата анонса нового флагмана Sony Xperia 5 Plus

Как сообщает ToDay News Ufa, 24 февраля на выставке Mobile World Congress 2020 компания Sony представит новые смартфоны Xperia.
ToDay News Ufa 13:33
Общество

Россияне впервые потратили на приложения больше $1 млрд за год

В 2019 году россияне потратили на подписку, покупку мобильных приложений и их дополнительных опций $1,06 млрд.
Полит.ру 10:03
Происшествия

В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

РБК 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное