Происшествия

Эхо МосквыЭхо МосквыНа территории военного склада на Украине произошло несколько взрывов

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский Генштаб, порядка 20-ти взрывов произошло во время уничтожения боеприпасов. Военные назвали ситуацию контролируемой и безопасной.
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Взрывы произошли на военном арсенале в Харьковской области

Газета.Ru09:51

На территории военного склада на Украине произошло несколько взрывов

Эхо Москвы09:31

Украинские спасатели получили сообщения о взрывах на арсенале в Балаклее

РИА Новости09:03

Очередные взрывы на украинских военных складах сняли на видео

Lenta.ru09:11

На арсенале в Балаклее произошли взрывы

RT на русском09:05

Взрывы прогремели в районе военных складов под Харьковом

Известия08:49

Серия взрывов прогремела на украинском военном арсенале. Видео

Вести.Ru09:25
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Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 13 ноября в 10:50
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Армия и оружие

Пять ракет выпущены из сектора Газа по Израилю

Говорит Москва вчера в 04:19
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru вчера в 04:45
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Общество

Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым

Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.
Толк 13 ноября в 06:22
Технологии

Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты 11:14
Шоу-бизнес

Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
Слово и Дело 15:08
Транспорт

В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины

Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.
РБК 09:40
Политика

Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж норвежца Берга

Россия передала Норвегии Фруде Берга, осужденного за шпионаж и рекомендованного к помилованию.
БИЗНЕС Online 08:52
Футбол

Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС

Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Вести.Ru 06:47
Здоровье

Названы главные основные признаки чрезмерного употребления алкоголя

Британские медицинские специалисты определили и назвали основные признаки чрезмерного употребления алкоголя.
Ugpressa.ru 15:18
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Политика

США расширили санкционные списки по Кубе

Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства.
ТАСС 17:22
Общество

СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика

Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов отравился средством для прочистки труб «Крот», выпив жидкость по ошибке, сообщают «Пятый канал» и РЕН ТВ.
РБК 12:46
Общество

Директор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов

Lenta.ru 08:47
Футбол

Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020

Завершились очередные матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
Bethub.org 16:40
Политика

Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»

Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
REGNUM вчера в 14:14
Культура

Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья»

«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Город+ 13 ноября в 08:00
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой

Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США.
Коммерсантъ 15:58
Футбол

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру 14:00
Хоккей

Форвард «Тампы» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС Спорт 01:41
Авто

Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера Exeed VX

Компания Chery готовится к презентации своего нового кроссовера Exeed VX.
Car.ru 07:52
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Авто

Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Tarek

Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
Автоновости дня 13:43
Космос

Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу

Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
РИА Новости 12 ноября в 21:48
Автоспорт

Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Autosport.com.ru 16:36
Общество

Цискаридзе попросил вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что поручит проработать совместные предложения по линии Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны о возможной отсрочке от армии для деятелей культуры, проходящих обучение.
РИА Новости 12:08
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