Как сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский Генштаб, порядка 20-ти взрывов произошло во время уничтожения боеприпасов. Военные назвали ситуацию контролируемой и безопасной.

На территории военного склада на Украине произошло несколько взрывов

Экономика В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.

Политика В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Экономика В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

Происшествия Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.

Общество Жительница алтайского села упала на колени перед Медведевым Во время рабочего визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в алтайское село Санниково местная жительница упала на колени с жалобой на бездействие местных властей.

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.

Шоу-бизнес Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.

Транспорт В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованной резины Ранее специалисты «Автодора» предложили сократить почти на треть срок эксплуатации шипованной резины с 273 до 188 дней.

Политика Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж норвежца Берга Россия передала Норвегии Фруде Берга, осужденного за шпионаж и рекомендованного к помилованию.

Футбол Ашот Хачатурянц возглавил судейский комитет РФС Исполком Российского футбольного союза утвердил на посту председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Здоровье Названы главные основные признаки чрезмерного употребления алкоголя Британские медицинские специалисты определили и назвали основные признаки чрезмерного употребления алкоголя.

Политика США расширили санкционные списки по Кубе Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства.

Общество СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов отравился средством для прочистки труб «Крот», выпив жидкость по ошибке, сообщают «Пятый канал» и РЕН ТВ.

Политика Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита» Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.

Культура Канал HBO может снять продолжение сериала «Друзья» «Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.

Культура Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди» Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.

Происшествия Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США.

Футбол Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.

Авто Chery раскрыла дизайн флагманского кроссовера Exeed VX Компания Chery готовится к презентации своего нового кроссовера Exeed VX.

Общество Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.

Авто Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Tarek Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.

Космос Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.

Автоспорт Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.