Происшествия
RT на русскомВ Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода
В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода. Как сообщили в МЧС, в настоящее время уточняется информация о пострадавших.
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Политика
Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США
Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Энергетика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Происшествия
В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Политика
S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
Политика
В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
Биатлон
Гросс: не понимаю кадровых решений в сборной России по биатлону
Тренер сборной Австрии по биатлону Рико Гросс высказал мнение о кадровых решениях в национальной команде России.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Политика
МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне
Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
Технологии
В сеть выложили обработанное видео тестов Half-Life Alyx
Происшествия
Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Здоровье
В псковских больницах появилось новое медоборудование
В выходные глава Псковской области Михаил Ведерников посетил Детскую областную больницу, госпиталь ветеранов войн и Псковскую областную клиническую больницу, чтобы посмотреть, как работает аппаратура.
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Происшествия
В аварии в Алтайском крае погибли пять человек
«РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что в результате погибли пять человек — два водителя и три пассажира.
Спорт
ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым
Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Недвижимость
Вторичный рынок застыл в ожидании
У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.
Происшествия
Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве
По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Гаджеты
Компания Apple просила легализовать в РФ скоростной аналог Bluetooth
Компания Apple просила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth, направив заявку о выделении частот в диапазоне 6 гигагерц для нового сервиса Ultra WideBand.
Общество
Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным
Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Футбол
Зинедин Зидан: «Считаю Гвардьолу лучшим тренером в мире»
Авто
В Сети вспомнили о версии внедорожника УАЗ для пожарных
В основу модели легла основательно переработанная платформа УАЗ «Пикап» с удлиненной колесной базой и третьим мостом.
Происшествия
Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован
Космос
Корабль Starliner вышел не на ту орбиту
Новейший космический корабль НАСА компании Boeing, стартовавший в пятницу к Международной космической станции, вышел на не расчетную орбиту, сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне.