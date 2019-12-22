В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода. Как сообщили в МЧС, в настоящее время уточняется информация о пострадавших.

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

Единоборства Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.

Политика S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2» В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.

Политика В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.

Происшествия Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.

Политика Зюганов не исключил досрочных выборов президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.

Политика МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.

Здоровье В псковских больницах появилось новое медоборудование В выходные глава Псковской области Михаил Ведерников посетил Детскую областную больницу, госпиталь ветеранов войн и Псковскую областную клиническую больницу, чтобы посмотреть, как работает аппаратура.

Происшествия В аварии в Алтайском крае погибли пять человек «РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что в результате погибли пять человек — два водителя и три пассажира.

Спорт ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.

Недвижимость Вторичный рынок застыл в ожидании У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.

Гаджеты Компания Apple просила легализовать в РФ скоростной аналог Bluetooth Компания Apple просила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth, направив заявку о выделении частот в диапазоне 6 гигагерц для нового сервиса Ultra WideBand.