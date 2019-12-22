Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории завода

В Омской области обрушилось четырёхэтажное здание на территории комбикормового завода. Как сообщили в МЧС, в настоящее время уточняется информация о пострадавших.
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В Омске рухнуло заброшенное четырехэтажное здание

Город55.ру03:58

При обрушении здания в Омске завалило мужчину - Следком

РИА СуперОмск04:22

Под завалами рухнувшего в Омске здания может находиться человек. Онлайн-трансляция о происшествии

НГС5504:22

Четырехэтажная постройка обрушилась в Омске

Интерфакс02:57

В Омске частично обрушилось четырехэтажное здание на заводе комбикормов

ТАСС02:50

В Омске обрушилось четырехэтажное здание — под завалами может находиться человек (Обновлено)

Новый Омск03:56

Один человек погиб при обрушении здания на заводе в Омской области

РИА Новости02:57
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Политика

Лавров заявил об отказе России ухудшать отношения с Китаем ради США

Лавров отметил, что, по словам Киссинджера, идеальной для США будет ситуация, когда отношения Вашингтона с Россией и Китаем будут лучше, чем между Китаем и Россией.
РБК 04:12
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Энергетика

Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев

Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 15:33
Происшествия

В Приморье четыре человека получили ранения при стрельбе у ресторана

Российская газета 03:02
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Общество

Омичей приглашают на празднование Зимнего Солнцестояния

БК55 00:51
Политика

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
РБК вчера в 14:11
Политика

В Совфеде отреагировали на слова дипломата США о реакции ЕС на санкции

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла о том, что дипломаты ряда стран Евросоюза (ЕС) "поблагодарили США" за введение санкций против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru 03:57
Биатлон

Гросс: не понимаю кадровых решений в сборной России по биатлону

Тренер сборной Австрии по биатлону Рико Гросс высказал мнение о кадровых решениях в национальной команде России.
RT на русском 02:38
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Политика

МИД Польши ответил на слова Путина о Второй мировой войне

Официальная Варшава высказала "тревогу и недоумение" по поводу слов президента России Владимира Путина о причинах и виновниках начала Второй мировой войны, говорится в заявлении МИД Польши.
РИА Новости 00:09
Технологии

В сеть выложили обработанное видео тестов Half-Life Alyx

REGNUM 20 декабря в 11:57
Происшествия

Против избивших полицейских в Апатитах подростков завели дело

Lenta.ru вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна

РИА Новости вчера в 17:55
Здоровье

В псковских больницах появилось новое медоборудование

В выходные глава Псковской области Михаил Ведерников посетил Детскую областную больницу, госпиталь ветеранов войн и Псковскую областную клиническую больницу, чтобы посмотреть, как работает аппаратура.
Московский Комсомолец Псков 02:19
Хоккей

Российский вратарь ввел шайбу в игру футбольным приемом

Lenta.ru 04:04
Музыка

Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»

Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Культуромания вчера в 08:13
Происшествия

В аварии в Алтайском крае погибли пять человек

«РИА Новости» со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что в результате погибли пять человек — два водителя и три пассажира.
РБК вчера в 09:41
Спорт

ВАДА ответило на заявление СК РФ об изменении базы данных Родченковым

Согласно заявлению СК РФ, все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Недвижимость

Вторичный рынок застыл в ожидании

У продавцов больше нет реальных оснований для повышения цен: у покупателей постепенно возвращается интерес к новостройкам, а на некоторых региональных рынках аналитики ждут охлаждения.
Коммерсантъ 02:19
Происшествия

Почти 10 млн рублей украли у безработного в Москве

По данным полиции, сумма ущерба составила около 9,4 млн рублей. Нападавшие избили мужчину, отняли сумку и скрылись с места преступления.
Газета.Ru 03:06
Гаджеты

Компания Apple просила легализовать в РФ скоростной аналог Bluetooth

Компания Apple просила легализовать в России скоростной аналог Bluetooth, направив заявку о выделении частот в диапазоне 6 гигагерц для нового сервиса Ultra WideBand.
UfaTime.ru вчера в 16:18
Общество

Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Lenta.ru вчера в 09:04
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов на бой от Кадырова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко прокомментировал вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на бой.
Российская газета вчера в 17:30
Футбол

Зинедин Зидан: «Считаю Гвардьолу лучшим тренером в мире»

Спорт-Экспресс 02:42
Авто

В Сети вспомнили о версии внедорожника УАЗ для пожарных

В основу модели легла основательно переработанная платформа УАЗ «Пикап» с удлиненной колесной базой и третьим мостом.
SpeedMe 03:10
Происшествия

Пожар на заводе «Нефтехим» в Уфе локализован

Вести.Ru 00:57
Космос

Корабль Starliner вышел не на ту орбиту

Новейший космический корабль НАСА компании Boeing, стартовавший в пятницу к Международной космической станции, вышел на не расчетную орбиту, сообщил Центр управления полетами НАСА в Хьюстоне.
Интерфакс 20 декабря в 07:52
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