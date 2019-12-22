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ТАССИз-под завалов обрушившегося здания в Омске извлекли тело погибшего
Тело погибшего мужчины извлечено из-под завалов обрушившегося неэксплуатируемого четырехэтажного здания на территории завода комбикормов в Омске. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.
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