Коронавирус
МедиазонаНа томского журналиста составили протокол о фейке за статью о мешках с трупами, сваленными в кучу в морге коронавирусной больницы
Журналист указывал на нарушение санитарно-эпидемиологических правил в морге — трупные останки не должны лежать в мешках, сваленных в кучу. Протокол составил майор Сергей Зубков.
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На журналиста «МК» в Томске составили второй протокол за публикации о коронавирусе
Эхо Москвывчера в 18:07
Томского журналиста обвинили в фейковой новости об умерших от коронавируса
Новые Известиявчера в 06:02
В Томске журналиста «МК» грозятся осудить по статье о фейках за фото из морга
Собеседниквчера в 08:36
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Общество
Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 12 млн
Согласно подсчетам ученых, в настоящее время общее число подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет 12 007 327.
Экономика сегодня вчера в 23:19
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Происшествия
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
РИА Новости вчера в 21:08
Футбол
«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со столичным «Локомотивом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:37
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы
Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру 07 июля в 15:03
Экономика
Мосбиржа запустит торги акциями Apple, Facebook и Microsoft в августе
Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже начнутся 17 августа 2020 года, рассказал журналистам глава управления развития продуктов и услуг департамента рынка акций Владимир Овчаров.
РБК вчера в 09:33
Общество
Amazon заплатит $134 тыс. штрафа за продажу товаров жителям Крыма
В документе отмечается, что в период с 2011 по 2018 год компания Amazon предоставила товары и услуги жителям регионов, которые находятся под санкциями США.
Телеканал 360° вчера в 20:39
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу — пока не ясно.
РИА Новости вчера в 11:04
Общество
Власти США решили казнить трех человек впервые более чем за 15 лет
Власти США возобновят на следующей недели смертные казни на федеральном уровне. Это произойдет впервые более чем за 15 лет, сообщает AP.
РБК вчера в 23:43
Общество
Суд в Амстердаме вновь отложил рассмотрение дела по золоту скифов
Новая дата заседания будет назначена через 2-3 недели. В Амстердаме суд снова перенес рассмотрение дело о скифском золоте.
Деловое.ТВ вчера в 06:01
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 07 июля в 05:47
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Tvoe-avto.com вчера в 15:51
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
Политика
Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым
Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
Происшествия
Группа сахалинцев крала газолин с нефтепровода и продавала заправкам
Работники предприятия узнавали дату и время, когда можно незаметно проехать к узлу комплексной установки нефтепровода.
АСТВ вчера в 23:38
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Здоровье
В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал самые частые осложнения от коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru вчера в 15:36
Общество
В Подмосковье к 15 июля планируется открытие ресторанов и пляжей
С 1 июля в регионе уже работают фитнес-центры и спортивные организации.
RuNews24.ru вчера в 12:21
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 06 июля в 02:29
Армия и оружие
Турция выдвигает Халида Шарифа на пост главы ливийской разведки
Турция делает все возможное, чтобы продвинуть аш-Шарифа по карьерной лестнице.
Pravda.Ru 07 июля в 11:48
Здоровье
В ГД призвали не экспериментировать с рецептами приготовления грибов
Грибникам следует быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности: выбирать экологически безопасные районы для сбора грибов, не брать незнакомые и не экспериментировать с рецептами, а при первых же подозрительных симптомах обращаться к врачу, напомнил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
РИА Новости вчера в 22:21
Футбол
Киевское «Динамо» стало обладателем Кубка Украины
Газета.Ru вчера в 17:29
Политика
Украина расторгла меморандум с РФ о совместной борьбе с терроризмом
Меморандум о сотрудничестве России и Украины в борьбе с терроризмом был подписан в Ялте 12 июля 2012 года и продлевался с тех пор ежегодно.
Газета.Ru вчера в 11:35
Происшествия
Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова
REGNUM 07 июля в 09:01
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
В Сети появились первые изображения внедорожника УАЗ "Патриот" новой генерации, за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо".
Новые автомобили вчера в 03:41