На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах 13 мая. Белорусский рубль подешевел к корзине валют. А основные три валюты подорожали.

На торгах 13 мая белорусский рубль подешевел к корзине валют

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