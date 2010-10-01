На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах 15 мая. Курс евро и доллара снизился, российский рубль подорожал. Доллар подешевел на 0,005 и теперь стоит 2,4462 белорусского рубля.

На торгах 15 мая евро и доллар подешевели

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