Финансы
КП - БеларусьНа торгах 15 мая евро и доллар подешевели
На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах 15 мая. Курс евро и доллара снизился, российский рубль подорожал. Доллар подешевел на 0,005 и теперь стоит 2,4462 белорусского рубля.
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