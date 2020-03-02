Финансы
Деловое.ТВНа торгах рубль укрепился к доллару и евро
На торгах рубль укрепился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара уменьшился на 20 копеек.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Комментарии
Происшествия
У второго пассажира рейса Москва-Пекин подозревают коронавирус
На рейсе Москва-Пекин, где ранее у одного из пассажиров обнаружили коронавирус, подозревают аналогичный диагноз еще у одного.
Киберспорт
Valorant: авторы League of Legends показали свою новую игру
Riot Games (авторы League of Legends) показали, как будет выглядеть их новый тактический шутер под названием Valorant.
Экономика
Алтайский сахарный завод не может продать выпущенную продукцию
По отношению к январю 2019 года цены снизились на 43% и находятся на уровне минимальных семилетних значений Сахарная затоварка на Алтае Единственный производитель сахара за Уралом – Черемновский сахарный завод – планирует выпустить рекордные 180 тыс. тонн сахарного песка за сезон переработки 2019-2020 годов.
Происшествия
У вернувшегося из Италии мужчины выявлен коронавирус
Мужчина прилетевший некоторое время назад из Милана, стал первым, заболевшим коронавирусом москвичом.
Политика
Украина объяснила запрет поездок в Россию по внутренним паспортам
Премьер Украины Алексей Гончарук считает, что введенное с 1 марта ограничение на поездки в Россию по внутренним документам побудит украинцев получить загранпаспорт.
Армия и оружие
Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром
Происшествия
Бывшего замминистра обороны СССР насмерть сбил автомобиль
Как отмечается, генерал был сбит легковым автомобилем недалеко от своего дома.
Авто
Обновленный Volkswagen Passat представлен в России
Компания Volkswagen официально представила обновленный седан Volkswagen Passat для российского рынка.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Общество
Мэр Томска наградил знаком «Меценат города» свою жену
Армия и оружие
Баллистические ракеты ОТРК «Точка» уничтожили военный конвой Турции
Баллистические ракеты ОТРК "Точка" уничтожили военный конвой Турции. Об этом сообщили в Twitter Last Defender.
Политика
В ДНР заявили о невозможности провести обмен пленными в марте
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что обмен пленными в Донбассе по формуле "всех на всех" до конца марта провести не удастся из-за позиции Киева.
Политика
Эрдоган раскрыл цель переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл цель переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Происшествия
Задержан проректор Севастопольского госуниверситета
Проректор Севастопольского государственного университет Владислав Большенко задержан правоохранителями по подозрению в совершении уголовного преступления.
Космос
Астрономы сфотографировали мини-Луну
Армия и оружие
Истребитель МиГ-31 перехватил «нарушителя границы» над Камчаткой
Воздушный перехват на фоне живописных ландшафтов: истребитель МиГ-31 перехватил «нарушителя границы» над Камчаткой.
Экономика
Глава Минэкономразвития рассказал о влиянии коронавируса на экономику
Россия выйдет на прогнозируемый экономический цикл. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает «Интерфакс».
Общество
Министр спорта Чувашии отправлен в отставку
Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Богаратова Михаила Викторовича от исполнения обязанностей министра физической культуры и спорта Чувашской Республики.
Политика
Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением
Депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук назвал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе праздновать 9 мая "смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом и русофобской истерии".
Технологии
МТС, Билайн и Tele2 обеспечат петербуржцев связью в метро до 2021 года
Крупные российские телекоммуникационные операторы и провайдеры цифровых услуг — ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метрополитена.
Экономика
ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка
Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
Политика
Омбудсменам и прокурорам предложили запретить иностранное гражданство
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что ко второму чтению в проект правок в Конституцию поступило предложение закрепить требование об отсутствии иностранного гражданства для прокуроров и уполномоченного по правам человека.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдёт без зрителей
Чешское информационное агенство СТК сообщает о решении правительства государства провести этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Общество
Меган Маркл расстроила королеву нежеланием взять сына в Лондон
Напомним, 6 мая 2019 года принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Арчи Харрисон.