На торгах рубль укрепился к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара уменьшился на 20 копеек.

На торгах рубль укрепился к доллару и евро

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