Сообщается, что на 01:40 по московскому времени стоимость фьючерса с поставкой в мае 2020 года достигла $32,11 за баррель. При этом, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI потеряла 4,4% и находится на отметке в $30,4 за баррель.

Мировые цены на нефть упали на 5%

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Армия и оружие Ирак добивается международной поддержки после ударов США Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф заявил, что Багдад добивается международной поддержки в защиту своего суверенитета после нанесенных по иракским правительственным объекта ударов США.

Общество Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.

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Наука В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.

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Космос В России появится новый космический корабль В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Политика Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.