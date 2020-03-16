Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМировые цены на нефть упали на 5%

Сообщается, что на 01:40 по московскому времени стоимость фьючерса с поставкой в мае 2020 года достигла $32,11 за баррель. При этом, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI потеряла 4,4% и находится на отметке в $30,4 за баррель.
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Нефть марки Brent отыграла в цене $1,2

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Цена нефти Brent упала почти до $32

РЕН ТВ19:25

Цена нефти Brent упала ниже $32

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Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф заявил, что Багдад добивается международной поддержки в защиту своего суверенитета после нанесенных по иракским правительственным объекта ударов США.
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Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
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На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
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Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов из Алтая завоевал симпатии иностранных блогеров и СМИ.
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Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко

За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
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Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram

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В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом

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Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
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В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
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Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
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Многие европейские страны находятся на начальной стадии эпидемии COVID-19, и в ближайшее время смертность от коронавируса будет расти, сообщил «РИА Новости» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
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Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
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По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
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В Кузбассе выявили контактировавших с заболевшими коронавирусом

Как сообщается в Telegram-канале правительства Кузбасса "Коронавирус в Кузбассе", состояние госпитализированных с подтвержденных диагнозом коронавируса за минувшие сутки без отрицательной динамики.
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В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
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В России три человека заразились коронавирусом внутри страны

Как сообщает Роспотребнадзор, все три случая заражения произошли внутри страны.
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Торговые сети в России начали запасаться продуктами

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Разработкой интегрированных решений для глубоководных беспилотников займутся компании Lockheed Martin, Northrop Grumman Systems Corporation и Navatek LLC.
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На борьбу с коронавирусом в Испании отправлены военные

Напомним, Испания стала вторым очагом распространения вируса в Европе после Италии.
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