Коронавирус
Аргументы и ФактыМировые цены на нефть упали на 5%
Сообщается, что на 01:40 по московскому времени стоимость фьючерса с поставкой в мае 2020 года достигла $32,11 за баррель. При этом, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI потеряла 4,4% и находится на отметке в $30,4 за баррель.
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Общество
ОНФ может избавить водителей России от ошибочных штрафов
Предлагаемые меры позволят резко уменьшить число «ошибочных штрафов» на дорогах.
Авто
Дешевый конкурент Toyota Hilux появится в продаже в апреле
Напомним, флагманский внедорожник длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с расстоянием между осями 3 470 мм позиционируется как дешевый конкурент Toyota Hilux.
Футбол
Роналду превратит свои отели в бесплатные больницы
Португальский футболист Криштиану Роналду переоборудует собственные отели в больницы для борьбы с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Ирак добивается международной поддержки после ударов США
Официальный представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф заявил, что Багдад добивается международной поддержки в защиту своего суверенитета после нанесенных по иракским правительственным объекта ударов США.
Общество
Мишустин предложил отправить людей из групп риска на карантин
Председатель правительства отметил, что коронавирус был диагностирован не только у людей, которые вернулись из-за рубежа, но и у членов их семей, не ездивших за границу.
Общество
Режим повышенной готовности могут распространить на всю Россию
Пока повышенной готовности действует только в Москве.
Общество
В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Музыка
Танцор из клипа Little Big покорил иностранные СМИ и блогеров
Танцор из клипа группы Little Big на песню Uno Дмитрий Красилов из Алтая завоевал симпатии иностранных блогеров и СМИ.
Общество
Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла и Доренко
За смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стоят болезни, которые протекали скрытно.
Наука
В Нидерландах сделали открытие в рамках борьбы с коронавирусом
Нидерландские ученые из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус открыли антитело, которое может помочь в борьбе с коронавирусом, сообщает газета Dutch News.
Гаджеты
Redmi K30 Pro может стать самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865, но лишь ценой урезания других параметров
Источник сообщает, что Redmi K30 Pro станет одним из самых либо даже самым дешёвым смартфоном с SoC Snapdragon 865.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Хоккей
«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина
Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
"На пожаре, произошедшем сегодня утром в поселке Усть-Уда Иркутской области, погибли семь человек, включая четверых детей", - сказали в ведомстве.
Общество
В ВОЗ ожидают рост смертности от коронавируса в Европе
Многие европейские страны находятся на начальной стадии эпидемии COVID-19, и в ближайшее время смертность от коронавируса будет расти, сообщил «РИА Новости» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
Фигурное катание
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды
Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла Notre Dame de Paris* на ледовом шоу Россия, вперед (6+) 29 марта.
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль
Автоэксперт, партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.
Общество
Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение
Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Культура
Фотофакт: сериал «Легенды завтрашнего дня» получит кроссовер со «Сверхъестественным»
Телеканал готовит к выпуску эпизод сериала «Легенды завтрашнего дня», который будет пересекаться с мистическим хоррором «Сверхъестественное».
Общество
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Происшествия
В Кузбассе выявили контактировавших с заболевшими коронавирусом
Как сообщается в Telegram-канале правительства Кузбасса "Коронавирус в Кузбассе", состояние госпитализированных с подтвержденных диагнозом коронавируса за минувшие сутки без отрицательной динамики.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Общество
В России три человека заразились коронавирусом внутри страны
Как сообщает Роспотребнадзор, все три случая заражения произошли внутри страны.
Общество
Торговые сети в России начали запасаться продуктами
Футбол
УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец 2020-го или лето 2021 года
Речь идёт о конце текущего года. Также рассматривается вариант, при котором ЕВРО пройдёт летом 2021 года.
Политика
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая
Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.
Технологии
В США разработают военный глубоководный беспилотник
Разработкой интегрированных решений для глубоководных беспилотников займутся компании Lockheed Martin, Northrop Grumman Systems Corporation и Navatek LLC.
Армия и оружие
На борьбу с коронавирусом в Испании отправлены военные
Напомним, Испания стала вторым очагом распространения вируса в Европе после Италии.