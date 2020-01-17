Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики. "Двое погибших и пятеро пострадавших", — уточнили агентству в пресс-службе республиканского МВД.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Число жертв ДТП в районе Адыгейска выросло

ГТРК Адыгея03:00

Два человека погибли в ДТП с 25 машинами в Краснодаре

Известия04:35

В Адыгее на трассе «Дон» в ДТП попали около 20 автомобилей

РБК02:04

В ДТП с участием свыше 15 машин под Краснодаром погиб человек

Российская газета02:03

Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Адыгее увеличилось до 12

ТАСС04:47

В столкновении полутора десятков машин в Адыгее погиб человек

Интерфакс01:35

Число погибших в ДТП в Адыгее выросло до двух человек

РИА Новости04:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Политика

Медведев объявил об отставке правительства РФ

Решение связано с предложенными президентом поправками в Конституцию Правительство России в полном составе уходит в отставку, объявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев во время встречи президента Владимира Путина с кабмином, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ 15 января в 08:51
Происшествия

Отец случайно застрелил сына на охоте в Карачаево-Черкесии

Следователи в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя республики за то, что во время охоты он по неосторожности выстрелил в своего сына.
ТАСС 06:19
Политика

Премьер-министр Украины объяснил решение подать в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе выступления в Верховной раде объяснил свое решение подать в отставку.
РИА Новости 06:16
Шоу-бизнес

75-летний Максим Дунаевский женится в восьмой раз

В студии программы 75-летний композитор объявил о разводе со своей седьмой женой Мариной Рождественской, которая младше него на 27 лет.
Вокруг ТВ вчера в 05:45
Общество

В России зафиксировали первую смерть из-за употребления снюсов

Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что в России зафиксирован первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей.
RT на русском 04:24
Игры

Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС

Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Игромания.ру вчера в 14:21
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение

Рамблер 04:28
Происшествия

Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

РИА Новости 06:56
Политика

Главу комитета Рады по внешней политике уволили после секс-скандала

Верховная рада Украины отправила в отставку Богдана Яременко с поста главы парламентского комитета по вопросам внешней политики после секс-скандала.
Взгляд.ру 06:15
Политика

Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации

«Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.
РБК 06:41
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Народные новости вчера в 21:02
Политика

Медведев назвал смену правительства естественной для страны ситуацией

Медведев выразил надежду, что после объявления об отставке правительства и назначения премьером бывшего главу Федеральной налоговой службы Мишустина и до формирования нового кабмина «все будет надлежащим образом происходить».
Forbes 06:32
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Лавров прокомментировал возможную новую должность в правительстве

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал свою возможную должность в будущем.
Piter.tv вчера в 05:24
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 05:50
Общество

В Москве вновь побит температурный рекорд

RT на русском 06:31
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM 04:28
Экономика

Российскому рынку спрогнозировали торможение

Российский фондовый рынок в 2020 году столкнется с торможением роста.
Lenta.ru 05:50
Музыка

Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса

МедиаЗавод вчера в 07:32
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Общество

В США заключенного помиловали за несколько часов до казни

Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.
Российская газета вчера в 20:15
Политика

Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов найти причастных к записи разговоров премьер-министра Алексея Гончарука на встрече с другими министрами, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Газета.Ru 06:59
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Политика

Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Российская газета 02:44
Политика

В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
РИА Новости вчера в 10:32
Общество

Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс

Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Известия 06:44
Армия и оружие

Российским «Балом» предложили закрыть турецкую «калитку» в Босфоре

Lenta.ru 06:31
Политика

Почти половина россиян уверены в реализации послания Путина парламенту

Почти половина россиян считают, что послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию будет реализовано, а около 40% полагают, что реализация послания повлияет на жизнь простых людей, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 06:54
Общество

Во ВШЭ захотели запретить политические высказывания от лица вуза

«В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 04:55
Главное