На тренировочной базе «Монако» в коммуне Ла-Тюрби произошёл несчастный случай, в результате которого погиб человек. Информацию о случившемся передает официальный сайт клуба. На базе проводились работы по защите утеса, и от скалы оторвался кусок, который упал на человека из компании-подрядчика.

На тренировочной базе «Монако» погиб человек

Политика Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года. 26

Экономика Глава ТПП России просит установить для семейных компаний налоговый режим самозанятых Катырин отметил, что режим для ведения семейного микробизнеса предполагает, что один из членов семьи выбирается на семейном совете в качестве руководителя, который осуществляет взаимодействие с государственными органами и третьими лицами.

Политика МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 549

Политика Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев. 1K

Здоровье Глава Росстата прокомментировал данные о смертности от коронавируса Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 в апреле. 84

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 14

Общество Установлены причастные к аферам с голосованием по конституции Московская полиция сообщила, что продолжает проводить проверку информации о возможных попытках фальсификаций в рамках голосования по поправкам Конституцию Российской Федерации. 858

Политика Трамп обвинил Обаму в государственной измене Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News. 11

Происшествия В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка Поисковые группы в Забайкалье нашли тело пропавшего 16-летнего подростка, по обвинению в убийстве задержаны двое односельчан, одному из них 17 лет, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального СУСК Егор Марков.

Общество Жителей европейской части России предупредили о жаре В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра. 293

Авто Российских водителей с 1 июля ждут нововведения С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза. 157

Политика Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны. 920

Политика Путин допустил выдвижение на новый президентский срок Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ. 20K

Здоровье Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба. 4

Общество Вирус добрался до туроператоров Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».

Экономика В России хотят увеличить размер пенсии по старости Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей). 80