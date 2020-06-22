Общество

Нева СпортНева СпортНа тренировочной базе «Монако» погиб человек

На тренировочной базе «Монако» в коммуне Ла-Тюрби произошёл несчастный случай, в результате которого погиб человек. Информацию о случившемся передает официальный сайт клуба. На базе проводились работы по защите утеса, и от скалы оторвался кусок, который упал на человека из компании-подрядчика.
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На базе «Монако» произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек

Вести.Ruвчера в 14:35

На тренировочной базе «Монако» произошел несчастный случай, один человек погиб

Спорт-Экспрессвчера в 12:44

На тренировочной базе футбольного клуба «Монако» погиб рабочий

RT на русскомвчера в 13:36

На территории тренировочной базы футбольного клуба «Монако» погиб рабочий

РИА Новостивчера в 12:59

На базе «Монако» погиб рабочий

Газета.Ruвчера в 13:51

В результате инцидента на строительной площадке базы «Монако» погиб рабочий

Матч ТВвчера в 12:42

На базе «Монако» в результате несчастного случая погиб рабочий

Sport24.ruвчера в 12:38
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Политика

Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину

Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.
RT на русском 01:17
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Экономика

Глава ТПП России просит установить для семейных компаний налоговый режим самозанятых

Катырин отметил, что режим для ведения семейного микробизнеса предполагает, что один из членов семьи выбирается на семейном совете в качестве руководителя, который осуществляет взаимодействие с государственными органами и третьими лицами.
ТАСС 00:09
Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 21 июня в 10:49
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус.
RT на русском вчера в 11:53
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Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
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Общество

Губернатор Шумков рассказал, почему открыли въезд в Курганскую область

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Instagram ответил на самые популярные вопросы о коронавирусе от зауральцев.
Область 45 вчера в 10:12
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Политика

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
РИА Новости вчера в 22:59
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Здоровье

Глава Росстата прокомментировал данные о смертности от коронавируса

Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по смертности от COVID-19 в апреле.
RT на русском 02:50
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Происшествия

В «Лиза Алерт» рассказали о поисках замурованного в бетон мальчика

Руководитель регионального отделения поискового отряда "Лиза Алерт" Сергей Парамонов в эфире телеканала "НТВ" прокомментировал ситуацию с жительницей Астраханской области, которую подозревают в убийстве 12-летнего сына.
РИА Новости вчера в 19:56
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Авто

Российский рынок покинули два популярных кроссовера Haval

Профиль 21 июня в 04:50
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Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ вчера в 15:18
14
Шоу-бизнес

56-летняя модель снялась в бикини для рекламы и восхитила поклонников

Lenta.ru 02:52
Общество

Установлены причастные к аферам с голосованием по конституции

Московская полиция сообщила, что продолжает проводить проверку информации о возможных попытках фальсификаций в рамках голосования по поправкам Конституцию Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 11:08
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Политика

Трамп обвинил Обаму в государственной измене

Вашингтон, 23 июня 2020, 05:40 — REGNUM Бывший глава США Барак Обама виновен в государственной измене, заявил американский президент Дональд Трамп 22 июня в интервью телеканалу CBN News.
REGNUM вчера в 22:40
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Футбол

«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»

Евро-футбол.ру 21 июня в 07:48
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Происшествия

В Забайкалье задержали подозреваемых в убийстве подростка

Поисковые группы в Забайкалье нашли тело пропавшего 16-летнего подростка, по обвинению в убийстве задержаны двое односельчан, одному из них 17 лет, сообщил РИА Новости официальный представитель регионального СУСК Егор Марков.
РИА Новости 02:20
Экономика

На «Силу Сибири» потратят еще 160 миллиардов рублей

Lenta.ru 02:00
44
Общество

Жителей европейской части России предупредили о жаре

В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59
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Авто

Российских водителей с 1 июля ждут нововведения

С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 21 июня в 15:35
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Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
920
Политика

Президент Хорватии не приедет на Парад Победы в Москве

Парламентская газета вчера в 09:00
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Политика

Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ.
RT на русском 21 июня в 11:46
20K
Здоровье

Глава Якутии рассказал о ситуации с коронавирусом в республике

Жители города Якутска распространяют коронавирус по районам республики, ситуация остается угрожающей, число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 3817, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости 02:29
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Политика

Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем полностью сохранена

В США продолжаются разногласия на внутренней арене. Президент Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем.
Вести.Ru вчера в 22:00
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Здоровье

Врач Ковальков перечислил самые вредные продукты

Российский профессор-диетолог Алексей Ковальков перечислил самые вредные продукты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 15:56
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Общество

Вирус добрался до туроператоров

Первой жертвой пандемии может стать петербургская «Ника» На туристическом рынке, оказавшемся в числе наиболее пострадавших от пандемии, появились первые жертвы: прекращает работу петербургский туроператор «Ника».
Коммерсантъ 01:00
Общество

В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки

Газета.Ru 02:18
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Экономика

В России хотят увеличить размер пенсии по старости

Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
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Армия и оружие

Адмирал оценил необходимость создания Азовской флотилии в ЧФ

Экс-начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил об отсутствии необходимости создания Азовской флотилии в составе Черноморского флота, поскольку в ЧФ сил достаточно.
RT на русском вчера в 20:47
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
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