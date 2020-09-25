Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Соловей.Инфо
Соловей.Инфо

На три месяца в России могут продлить мораторий на банкротство

Через две недели истекает мораторий на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов в отраслях, наиболее пострадавших от COVID-19, его могут продлить на три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в финансово-экономическом блоке правительства.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Минэкономразвития предложило продлить COVID-мораторий на банкротство

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях, истекающий через две недели, может быть продлен на три месяца.
Интерфакс02:58
Подробнее о событии
Вестник Кавказа

В России продлят COVID-мораторий на банкротство?

Вестник Кавказа03:41
Право.ру

Мораторий на банкротство могут продлить до конца года

Право.ру04:41
ГЛАС.RU

В России могут продлить мораторий на банкротство

ГЛАС.RU04:07
Финансовая газета

СМИ: COVID-мораторий на банкротство может быть продлен на три месяца

Финансовая газета04:05
АБН

Мораторий на банкротство могут продлить до 2021 года

АБН05:04
Коммерсантъ

«Интерфакс»: мораторий на банкротство могут продлить на три месяца

Коммерсантъ03:07
Интерфакс

Минэкономразвития предложило продлить COVID-мораторий на банкротство

Интерфакс02:58

«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" провели пуски крылатых ракет в ходе основного этапа стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»
РИА Новости07:54
1

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
149

Неймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса из «Барселоны»

Нападающий французского ПСЖ Неймар, который ранее выступал за испанскую «Барселону», поддержал недовольство капитана каталонцев Лионеля Месси по поводу ухода Луиса Суареса в «Атлетико».
RT на русском08:17

Компания Ford презентовала «заряженную» версию кроссовера Puma ST

Компания Ford представила новый «заряженный» кроссовер Puma ST. Новинка, ставшая первым паркетником серии ST в Европе, получила 200-сильный турбомотор, перенастроенное шасси и спортивные акценты в дизайне.
Автоновости дня02:58
7