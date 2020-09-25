Интерфакс 7

Через две недели истекает мораторий на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов в отраслях, наиболее пострадавших от COVID-19, его могут продлить на три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в финансово-экономическом блоке правительства.