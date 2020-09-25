На три месяца в России могут продлить мораторий на банкротство
Через две недели истекает мораторий на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов в отраслях, наиболее пострадавших от COVID-19, его могут продлить на три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в финансово-экономическом блоке правительства.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития предложило продлить COVID-мораторий на банкротство
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях, истекающий через две недели, может быть продлен на три месяца.
Интерфакс02:58
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