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Соловей.Инфо
Соловей.Инфо

На три месяца в России могут продлить мораторий на банкротство

Через две недели истекает мораторий на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов в отраслях, наиболее пострадавших от COVID-19, его могут продлить на три месяца. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в финансово-экономическом блоке правительства.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Минэкономразвития предложило продлить COVID-мораторий на банкротство

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях, истекающий через две недели, может быть продлен на три месяца.
Интерфакс02:58
Подробнее о событии
News.ru

Три месяца свободы: подводные камни банкротства

News.ru11:38
АБН

Мораторий на банкротство могут продлить до 2021 года

АБН05:04
Коммерсантъ

«Интерфакс»: мораторий на банкротство могут продлить на три месяца

Коммерсантъ03:07
ГЛАС.RU

В России могут продлить мораторий на банкротство

ГЛАС.RU04:07
Право.ру

Мораторий на банкротство могут продлить до конца года

Право.ру04:41
Интерфакс

Минэкономразвития предложило продлить COVID-мораторий на банкротство

Интерфакс02:58
Долг.рф

Минэкономразвития вылавливает кредиторов из моратория

Долг.рф22 сентября в 04:44

Прокуратура подала иск о ликвидации «Церкви Последнего Завета»

Прокуратура Красноярского края обратилась в суд с иском о ликвидации Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета» и об исключении её из Единого государственного реестра юридических лиц.
Право.ру08:42
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«Энола Холмс» по серии книг Нэнси Спрингер выходит на экраны

За основу сценария новинки была взята серия книг, которую можно отнести в большей степени к любительскому сочинительству, американской писательницы Нэнси Спрингер, ставшей автором 19 произведений.
Литературная газетавчера в 05:14

Полиция Ленобласти опровергла фейк о «рабовладельческой ферме»

Пикалёво, Ленинградская область, 25 сентября 2020, 15:30 — REGNUM Полиция Ленинградской области опровергла сообщение мужчины о наличии рабовладельческой фермы в городе Пикалёво, где якобы его и еще порядка двадцати человек насильно держал и эксплуатировал местный бизнесмен.
REGNUM08:30
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Peugeot запустила в серию мощный гибридный лифтбэк

Модель будет выпускаться сразу в двух кузовах – лифтбэк и универсал и станет первым серийным автомобилем французского бренда мощностью свыше 300 л.с. Он получил один бензиновый и два электрических двигателя, суммарная мощность которых составляет 360 л.с. При этом силовая установка имеет пять режимов работы, включая режимы Sport и Hybrid.
Профильвчера в 14:54

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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«Открытые медиа»: в Кремле обсуждают возвращение карантина при 10 тыс. заболевших в день

В Кремле, правительстве и мэрии Москвы обсуждают возможность ввести карантин, если число заболевших коронавирусом вырастет до 10 тыс. человек в сутки, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и в кабмине.
Полит.ру10:10

В Минфине заявили, что САР не являются «внутренними офшорами»

Специальные административные районы (САР) в России не являются "внутренними офшорами", но там должен быть более привлекательный налоговый режим, чем на Кипре после пересмотра налогового соглашения с ним, заявил статс-секретарь - замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
ТАСС10:43