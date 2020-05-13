Экономика
Live24На три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ в Подмосковье
Как сообщили представители пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства столичного региона, всю стоимость на услуги газоснабжения, а также коммунальные услуги относительно содержания и ремонта многоквартирных домов и нормативы снабжения горячей водой подвергнут заморозке сроком на три месяца.
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Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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Чешская сторона рассчитывает на консультации с РФ на уровне глав МИД на основе договора об отношениях между странами, заявил руководитель чешского дипведомства Томаш Петршичек.
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Общество
Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ начиная с 19 июня
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В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
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РИА Новости вчера в 17:34
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Будущее России. Национальные проекты 10:24
Наука
Ученые назвали новые отличительные признаки COVID-19
Ученые назвали новые характерные особенности нового типа коронавируса COVID-19, которые были выявлены в ходе проведенного масштабного исследования.
Газета.Ru 10:39
Общество
Путину сообщили об опухоли Заворотнюк
О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года.
РИА Новости 08:13
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
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Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя после комы
ProstoProSport вчера в 23:00
Экономика
В России разработали памятку о кредитных каникулах в период пандемии
Роспотребнадзор совместно с экспертами проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» разработал памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Футбол
Баринов: для меня «Локомотив» с уходом Юрия Семина кончился
РИА Новости 10:10
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику
Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
РБК 10:47
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Армия и оружие
«Оружие массового уничтожения» из США займется трансляцией энергии
Американское "оружие массового уничтожения" займется трансляцией энергии. Об этом сообщили журналисты из The Drive.
Piter.tv вчера в 08:54
Культура
Сериал «Судная ночь» закрыли после двух сезонов в эфире
Кабельный канал USA Network принял решение не продлять на третий сезон свой нашумевший сериал «Судная ночь».
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Игры
Графику на основе Unreal Engine 5 показали для PlayStation 5
Компания Epic Games показала техническую демо-версию технологии Unreal Engine 5 для платформы PlayStation, выложив на YouTube видео под названием Lumen in the Land of Nanite.
Naked Science 04:07
Общество
На месторождениях Иркутской области вводится карантин
Ранее сообщалось, что приём вахтовиков приостановлен на 10 дней.
Сибирские Новости 03:07
Общество
В России должникам могут сохранить прожиточный минимум
В Госдуму РФ внесли законопроекты, согласно которым у должников при списании долгов сохранится прожиточный минимум.
Гудвилл.онлайн 07:18
Общество
В ПФР рассказали, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Подавать заявление на получение 10 тысяч рублей, которые пообещал Владимир Путин, семьям с детьми от 3 до 15 лет лучше с 15-го мая, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде.
Pro Город Владимир 02:30
Общество
Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
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Хоккей
Защитник «Салавата» перешел в «Трактор»
В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ игрок принял участие в 44 играх в составе «Тороса» и набрал семь (1+6) очков при показателе полезности +4. В семи матчах плей-офф Рубинчик отметился одной результативной передачей.
Горобзор.ру 10:05
Здоровье
Карантин грозит нескольким районам Саратовской области
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области анализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Новоузенском районе.
Регион 64 05:58
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой
Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16