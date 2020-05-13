Экономика

Live24Live24На три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ в Подмосковье

Как сообщили представители пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства столичного региона, всю стоимость на услуги газоснабжения, а также коммунальные услуги относительно содержания и ремонта многоквартирных домов и нормативы снабжения горячей водой подвергнут заморозке сроком на три месяца.
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В Подмосковье на три месяца заморозили цены на жилищно‑коммунальные услуги

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В Подмосковье на три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ

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Подмосковье Сегоднявчера в 09:56

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Телеканал 360°вчера в 09:52
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