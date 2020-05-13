Как сообщили представители пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства столичного региона, всю стоимость на услуги газоснабжения, а также коммунальные услуги относительно содержания и ремонта многоквартирных домов и нормативы снабжения горячей водой подвергнут заморозке сроком на три месяца.

На три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ в Подмосковье

Здоровье В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания. 332

Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита. 62

Происшествия В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие. 1

Интернет Google закрывает сервис Play Music Компания Google заявила, что в скором времени закроет стриминговый музыкальный сервис Play Music. 1

Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 288

Общество В Татарстане подтвержден 61 случай коронавируса В Татарстане за минувшие сутки подтвержден 61 новый случай коронавирусной инфекции.

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,6K

Происшествия В Челябинской области умер пациент с коронавирусом Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона. 9

Общество Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей Единовременная выплата десяти тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года.

Общество МВД опровергло данные о росте домашнего насилия в период самоизоляции Утверждения о росте домашнего насилия в России в период всеобщей самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции не имеют объективных подтверждений. 2

Энергетика «Роснефть» прокачивает право на скидку В компании сочли тарифы «Транснефти» и ОАО РЖД не соответствующими текущему моменту Глава «Роснефти» Игорь Сечин на фоне резкого падения цен на сырье предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить тарифы транспортных монополий.

Футбол «Аэрофлот» остановил переговоры о партнёрстве с РФС Москва, 13 мая 2020, 12:13 — REGNUM «Аэрофлот» и Российский футбольный союз (РФС) остановили переговоры о партнёрстве.

Происшествия Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора. 950

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2K

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 78

Общество В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram. 154

Гаджеты Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone. 84