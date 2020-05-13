Экономика
Live24На три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ в Подмосковье
Как сообщили представители пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства столичного региона, всю стоимость на услуги газоснабжения, а также коммунальные услуги относительно содержания и ремонта многоквартирных домов и нормативы снабжения горячей водой подвергнут заморозке сроком на три месяца.
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Здоровье
В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Интернет
Google закрывает сервис Play Music
Компания Google заявила, что в скором времени закроет стриминговый музыкальный сервис Play Music.
ITZine.ru вчера в 06:55
Футбол
Леонид Слуцкий выступил против возобновления российского чемпионата
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления РПЛ.
Казанские ведомости 04:37
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке
На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский.
Интерфакс 01:57
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня 12 мая в 07:34
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
Общество
В Татарстане подтвержден 61 случай коронавируса
В Татарстане за минувшие сутки подтвержден 61 новый случай коронавирусной инфекции.
TatCenter 03:50
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Армия и оружие
Норвежцы боятся реакции РФ на новый радар США
Вооруженные силы Норвегии проводят модернизацию радара системы «Глобус», расположенного в городе Вардё в северной части страны, устанавливая новое американское оборудование.
Военное дело 12 мая в 02:39
Происшествия
В Челябинской области умер пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
Общество
Кому в Астрахани положены денежные выплаты на детей
Единовременная выплата десяти тысяч рублей предоставляется на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, достигшего указанного возраста с 11 мая по 30 июня текущего года.
Московский Комсомолец 03:57
Общество
МВД опровергло данные о росте домашнего насилия в период самоизоляции
Утверждения о росте домашнего насилия в России в период всеобщей самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции не имеют объективных подтверждений.
News.ru 03:30
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
В компании сочли тарифы «Транснефти» и ОАО РЖД не соответствующими текущему моменту Глава «Роснефти» Игорь Сечин на фоне резкого падения цен на сырье предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить тарифы транспортных монополий.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
Футбол
«Аэрофлот» остановил переговоры о партнёрстве с РФС
Москва, 13 мая 2020, 12:13 — REGNUM «Аэрофлот» и Российский футбольный союз (РФС) остановили переговоры о партнёрстве.
REGNUM вчера в 05:13
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Общество
Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей
Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 12 мая в 07:57
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Экономика
Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса.
ТАСС вчера в 17:33
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ
В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
Гаджеты
Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone
Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone.
Экономика сегодня вчера в 07:17
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat сообщил о банкротстве
Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве в американский суд с целью реструктуризации.
Российская газета 04:18