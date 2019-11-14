Политика

ИзвестияИзвестияНа тропической ноте: как Владимир Путин завершил саммит БРИКС

Президент России 14 ноября завершил двухдневный визит в Бразилию. В четверг Владимир Путин принял участие в главных мероприятиях саммита БРИКС и рассказал о приоритетах российского председательства в следующем году.
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Российская газета14:03

Пресс-конференция Владимира Путина на саммите БРИКС. Прямая трансляция

РИА Новости13:41

Путин подчеркнул важность внешнеполитической координации БРИКС

RT на русском10:09

Путин призвал страны БРИКС встать у руля ООН

Газета.Ru09:40

Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН

Взгляд.ру09:28

Путин: девизом председательства РФ в БРИКС станут партнерство, безопасность и инновации

ТАСС09:57

Неожиданные ракурсы саммита БРИКС: хозяевам форума удалось произвести впечатление

Вести.Ru12:46
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:34, Вашингтон
Происшествия

Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров

РИА Новости 21:05
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Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, может "потерять рассудок", его "психоэмоциональное состояние" пытаются сохранить.
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Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

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РИА Новости 19:14
Хоккей

«Салават Юлаев» в гостях одержал волевую победу над ЦСКА

Матч, состоявшийся в Москве 14 ноября между ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым», завершился победой гостей со счетом 5:2.
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Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии

Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.
Газета.Ru 22:56
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NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

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В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей

Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
Газета.Ru 21:26
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
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На западе Москвы в жилом доме случился крупный пожар

В доме 16, на улице Удальцова в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 21:04
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Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ 17:59
Общество

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал случай с женщиной на Алтае

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции «Говорит Москва» этот случай.
Говорит Москва 04:33
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag 12 ноября в 09:32
Политика

Путин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»

Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет.
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Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

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Inkazan 09:25
Происшествия

Стрельба произошла в калифорнийской школе

Интерфакс 11:43
Наука

У детей с высоким уровнем холестерина могут развиться психические заболевания

Ученые обнаружили, что новорожденные, у которых в пуповинной крови обнаружен высокий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), известного, как «хороший холестерин», поскольку он удаляет жир со стенок артерий, - значительно позже получили более высокие оценки по психологическому развитию.
OAnews вчера в 11:50
Финансы

Рубль и цены на нефть в 2020 году пойдут вверх благодаря маневру США

Представители ОПЕК+ уже начинают высказывать мнения, что сделка по сокращению добычи может быть продлена до конца 2020 года.
Российская газета 22:00
Авто

Седан Geely Emgrand 7 может получить ГБО

Китайский Geely оснастит свой единственный бизнес-седан Emgrand 7 газовым оборудованием.
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Шоу-бизнес

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Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
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Происшествия

Охранник колледжа в Благовещенске задержан после стрельбы

Сотрудник частной организации «Сириус-А», охранявший колледж в Благовещенске, где в четверг студент расстрелял учащихся, задержан.
Известия 05:42
Спорт

Малышко победил в спринте на контрольной тренировке сборной России

Дмитрий Малышко стал победителем спринта на 10 км на контрольной тренировке сборной России по биатлону в Тюмени.
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Футбол

Агент из России создал приложение, которое может облегчить процесс трансферов

Агент Олег Ерёмин рассказал о создании приложения, которое может упростить процесс трансферов.
Чемпионат вчера в 16:30
Политика

Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС

Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM вчера в 11:43
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»

Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
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Lisa.ru вчера в 22:45
Общество

Instagram начал скрывать лайки во всем мире

Lenta.ru 13:36
Армия и оружие

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Газета.Ru 17:51
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Кучеров четырьмя очками обеспечил «Тампе» разгром «Рейнджерс»

Вести.Ru 22:24
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