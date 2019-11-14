Президент России 14 ноября завершил двухдневный визит в Бразилию. В четверг Владимир Путин принял участие в главных мероприятиях саммита БРИКС и рассказал о приоритетах российского председательства в следующем году.

На тропической ноте: как Владимир Путин завершил саммит БРИКС

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Хоккей «Салават Юлаев» в гостях одержал волевую победу над ЦСКА Матч, состоявшийся в Москве 14 ноября между ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым», завершился победой гостей со счетом 5:2.

Армия и оружие Военная полиция России заняла бывшую базу США в Сирии Российская военная полиция взяла под охрану аэродром, расположенный рядом с сирийским городом Кобани, где до этого находилась военная база США.

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