Президент России 14 ноября завершил двухдневный визит в Бразилию. В четверг Владимир Путин принял участие в главных мероприятиях саммита БРИКС и рассказал о приоритетах российского председательства в следующем году.

На тропической ноте: как Владимир Путин завершил саммит БРИКС

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