Политика

ИзвестияИзвестияНа тропической ноте: как Владимир Путин завершил саммит БРИКС

Президент России 14 ноября завершил двухдневный визит в Бразилию. В четверг Владимир Путин принял участие в главных мероприятиях саммита БРИКС и рассказал о приоритетах российского председательства в следующем году.
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Российская газета14:03

Путин призвал страны БРИКС встать у руля ООН

Газета.Ru09:40

Путин подчеркнул важность внешнеполитической координации БРИКС

RT на русском10:09

Неожиданные ракурсы саммита БРИКС: хозяевам форума удалось произвести впечатление

Вести.Ru12:46

Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН

Взгляд.ру09:28

Путин: девизом председательства РФ в БРИКС станут партнерство, безопасность и инновации

ТАСС09:57

Пресс-конференция Владимира Путина на саммите БРИКС. Прямая трансляция

РИА Новости13:41
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Происшествия

Жертвами стрельбы в школе в Калифорнии стали два человека

Газета.Ru 16:37
Армия и оружие

Израильские военные возобновили авиаудары по сектору Газа

Эхо Москвы 19:03
Политика

Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.
News.ru 04:37
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 17:51
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru 14:38
Здоровье

Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.
РИА Новости 19:14
Происшествия

Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу

В межрайонный отдел судебных приставов по взысканию административных штрафов обратился мужчина с вопросом о снятии ограничения на выезд за пределы России.
ТИА Острова вчера в 21:00
Футбол

Кейн и Роналду опередили Дзюбу в гонке бомбардиров отбора на Евро-2020

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба (9 голов) переместился со второй на четвертую строчку в гонке бомбардиров отборочного турнира Евро-2020.
Бомбардир.ру 17:15
Хоккей

Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Пятый канал вчера в 04:39
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru 14:13
Общество

Южно-Сахалинск расчищают от первого снежного циклона

АСТВ 19:28
Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК вчера в 12:44
Происшествия

Бойца Сосновского арестовали по делу о похищении человека

РБК вчера в 14:45
Происшествия

В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу

В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Sputnik Литва вчера в 22:15
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
RT на русском 16:54
Футбол

Агент из России создал приложение, которое может облегчить процесс трансферов

Агент Олег Ерёмин рассказал о создании приложения, которое может упростить процесс трансферов.
Чемпионат вчера в 16:30
Армия и оружие

Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии

США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Известия 18:08
Музыка

Бузова пообещала выступить на Евровидении

Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Известия 18:10
Баскетбол

Баскетбол. «Химки» победили «Милан» в Евролиге

Сыгран матч регулярного чемпионата Евролиги. «Химки» встречались с «Миланом».
Bookmaker-ratings.ru 14:11
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

RT на русском 14:26
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Происшествия

В Корсакове во время циклона затопило порт

АСТВ 18:25
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Футбол

Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
RT на русском 17:46
Авто

Maserati красиво простился с купе GranTurismo

Известно, что Maserati GranTurismo и GranCabrio уступят свое место новой модели, которая встанет на конвейер завода в Модене.
CarsWeek.ru 12 ноября в 05:49
Здоровье

Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России

Использование йодированной соли при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых есть пищевая соль, планируется сделать обязательным в 2020 году, сообщает RNS со ссылкой на разработанный Минздравом законопроект.
АМИТЕЛ 19:32
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Общество

Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для жительниц сел

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для женщин в селах, пишет «Российская Газета».
Общественное телевидение России 12 ноября в 18:26
Происшествия

Взрыв прогремел в квартире на западе Москвы

Взрыв прогремел в квартире на западе столицы. После хлопка в здании возник пожар. Инцидент произошел в доме 16 по улице Удальцова.
Российская газета 19:56
Общество

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»

Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Пятый канал вчера в 20:16
Как работают Яндекс.Новости?
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