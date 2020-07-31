Происшествия
ТАССНа турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
Предварительно установлено, что семья из четырех человек прибыла на базу 26 июля из Барнаула. Следователи устанавливают причину их смерти. В новость были внесены изменения (17:00 мск) - добавлен комментарий СК.
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Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 14:24
Общество
Выплаты педагогам за классное руководство повысят до пяти тысяч рублей
Выплаты за классное руководство педагогам федеральных государственных общеобразовательных учреждений в России хотят повысить с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, соответствующий проект постановления правительства, подготовленный Минпросвещения, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.
Коммерсантъ 18:27
Происшествия
Американский политик погиб при столкновении двух самолетов над Аляской
Два небольших самолета столкнулись недалеко от аэропорта города Солдотна на Аляске, скончался депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп, сообщает газета Anchorage Daily News.
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Японский концерн Toyota сертифицировал в России и назвал рублевые цены на обновленные пикап Hilux и внедорожник Fortuner.
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Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
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Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
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Весной текущего года начался судебный процесс между Меган Маркл и четырьмя британскими изданиями.
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Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами — Турцией, Великобританией, Танзанией.
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Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
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В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
В России вырастут пенсии работающих пенсионеров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
Газета.Ru 14:11
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Дерипаска запросил в США для суда дополнительные документы по санкциям
Вашингтон, 31 июля 2020, 08:59 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Дерипаска попросил американский минфин предоставить суду дополнительные документы, включая те, что стали основанием для введения против него экономических санкций.
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Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса
На границе России и Белоруссии ужесточен контроль за всеми, кто пересекает границу с обе стороны.
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Напомним, что в мае текущего года вышли обновления Windows 10 May 2020 Update для «десятой» операционки.
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В Британии обвинили Россию в развязывании «Звёздных войн»
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В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток
17-летний Грэхам Кларк задержан в городе Тампа в штате Флорида, сообщил телеканал WFLA со ссылкой на правоохранительные органы.
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В ЛНР заявили об атаке беспилотника ВСУ
Полномочный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали позиции Народной милиции ЛНР.
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Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве
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