Происшествия

ТАССТАССНа турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

Предварительно установлено, что семья из четырех человек прибыла на базу 26 июля из Барнаула. Следователи устанавливают причину их смерти. В новость были внесены изменения (17:00 мск) - добавлен комментарий СК.
Читать в источнике
Комментировать361

Подробнее о событии

Семью алтайского чиновника нашли мертвой в номере гостиницы

КП - Барнаулвчера в 22:23

«Паники нет»: туристы рассказали о ситуации на турбазе после ЧП с семьей

Толк01:00

Стали известны личности погибших на алтайской турбазе

Катунь 24вчера в 11:36

Опубликовано видео с алтайской турбазы, где погибла семья из Барнаула

Московский Комсомолецвчера в 23:19

«Погиб наш сотрудник»: стали известны детали о погибшей семье с Алтая

Пятый каналвчера в 15:38

На турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек

ТАССвчера в 10:16

Раскрыты детали смерти чиновника и его семьи на алтайской турбазе

РИА Новостивчера в 17:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Экономика

Что нас ждёт в августе: уволенным поднимут компенсации, а всем остальным — цены на газ

Цены на газ растут с опозданием С 1 августа газ для населения будет стоить дороже на 3% — об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
2
Экономика

Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег

Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 29 июля в 12:35
518
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1K
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
1K
Экономика

В России с августа вырастут пенсии и изменится цена на ОСАГО

Водители старше 59 лет получат скидку. С 1 августа работающие пенсионеры могут рассчитывать на получение прибавки.
Политическая Экспертиза 29 июля в 10:52
Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

Газета.Ru вчера в 15:25
1
Футбол

«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги

Автором единственного промаха "Лиона" стал Бертран Траоре. «ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории.
Известия вчера в 19:47
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 30 июля в 12:38
566
Политика

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса

Сенатор Алексей Пушков в пятницу, 31 июля, выступил с критикой первого президента Украины Леонида Кравчука за требование выплатить его стране $300 млрд для восстановления Донбасса.
Известия вчера в 22:31
32
Авто

Kia представил новый Carnival, который появится в России

Компания Kia представила новый минивэн Carnival. Известно, что новинка в будущем появится и в нашей стране.
Тарантас Ньюс вчера в 23:41
74
Общество

В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщает мэрия.
РИА Новости вчера в 22:48
1,2K
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Игры

Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа

Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews вчера в 11:37
11
Футбол

Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях

Газета.Ru вчера в 18:05
Футбол

Агент Бекао опроверг интерес со стороны ЦСКА

Агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао отреагировал на слухи о том, что футболист может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru вчера в 09:51
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
114
Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Известия вчера в 15:34
173
Происшествия

На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов

РИА Новости вчера в 21:05
10
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 30 июля в 11:05
858
Автоспорт

Шварцман провалил квалификацию Формулы 2, Мазепин стал 5-м

Фелипе Другович, выступающий в составе команды MP Motorsport, впервые в своей карьере выиграл квалификацию Формулы 2. По ходу второй попытки бразилец снял разом шесть десятых секунды с времени, которые было в тот момент лучшим.
Motorsport.com Россия вчера в 12:56
Армия и оружие

Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма

Avia.pro вчера в 20:02
52
Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 29 июля в 08:47
81
Здоровье

Названы три главных «ночных» признака диабета

Например, при диабете второго типа человек уже не может контролировать уровень сахара в крови естественным образом, поэтому могут появиться определенные последствия.
Народные новости 00:56
Игры

Опубликован новый трейлер Bright Memory: Infinite

Китайские разработчики представили новый трейлер полноценной версии шутера Bright Memory.
Vevby.ru вчера в 11:18
2
Экономика

Особое мнение: Сергей Гуриев

НОВОСТИ / РЕКЛАМА И. Воробьева ― Продолжается программа "Особое мнение". Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po.
Эхо Москвы вчера в 15:25
Наука

В Сибири создали цифровой двойник гироскопа с возможностью удаленного доступа

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали цифровой двойник гироскопа - устройства способного реагировать на изменение угла ориентирования тела, в котором оно закрепляется с возможностью удаленного доступа.
ТАСС Наука вчера в 22:27
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
1,2K
Общество

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ вчера в 11:41
740
Здоровье

Назвали опасность персиков и абрикосов для людей

Врач-диетолог Инна Кононенко назвала количество персиков и абрикосов, которые можно съесть в течение дня.
Рамблер вчера в 14:07
6
Гаджеты

Названа стоимость нового iPhone 12 в России

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков оценил стоимость новой линейки смартфонов от Apple.
NewInform 00:28
1
Главное