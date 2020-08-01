Происшествия
ТАССНа турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
Предварительно установлено, что семья из четырех человек прибыла на базу 26 июля из Барнаула. Следователи устанавливают причину их смерти. В новость были внесены изменения (17:00 мск) - добавлен комментарий СК.
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Опубликовано видео с алтайской турбазы, где погибла семья из Барнаула
Московский Комсомолецвчера в 23:19
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Экономика
Что нас ждёт в августе: уволенным поднимут компенсации, а всем остальным — цены на газ
Цены на газ растут с опозданием С 1 августа газ для населения будет стоить дороже на 3% — об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Экономика
Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег
Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 29 июля в 12:35
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
Экономика
В России с августа вырастут пенсии и изменится цена на ОСАГО
Водители старше 59 лет получат скидку. С 1 августа работающие пенсионеры могут рассчитывать на получение прибавки.
Политическая Экспертиза 29 июля в 10:52
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
Газета.Ru вчера в 15:25
Футбол
«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги
Автором единственного промаха "Лиона" стал Бертран Траоре. «ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории.
Известия вчера в 19:47
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 30 июля в 12:38
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса
Сенатор Алексей Пушков в пятницу, 31 июля, выступил с критикой первого президента Украины Леонида Кравчука за требование выплатить его стране $300 млрд для восстановления Донбасса.
Известия вчера в 22:31
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Компания Kia представила новый минивэн Carnival. Известно, что новинка в будущем появится и в нашей стране.
Тарантас Ньюс вчера в 23:41
Общество
В Хабаровске проходит очередной митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщает мэрия.
РИА Новости вчера в 22:48
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Игры
Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа
Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews вчера в 11:37
Футбол
Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях
Газета.Ru вчера в 18:05
Футбол
Агент Бекао опроверг интерес со стороны ЦСКА
Агент защитника «Удинезе» Родриго Бекао отреагировал на слухи о том, что футболист может вернуться в ЦСКА.
Vprognoze.ru вчера в 09:51
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Известия вчера в 15:34
Происшествия
На Аляске семь человек погибли при столкновении небольших самолетов
РИА Новости вчера в 21:05
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 30 июля в 11:05
Автоспорт
Шварцман провалил квалификацию Формулы 2, Мазепин стал 5-м
Фелипе Другович, выступающий в составе команды MP Motorsport, впервые в своей карьере выиграл квалификацию Формулы 2. По ходу второй попытки бразилец снял разом шесть десятых секунды с времени, которые было в тот момент лучшим.
Motorsport.com Россия вчера в 12:56
Армия и оружие
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
Avia.pro вчера в 20:02
Технологии
«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ 29 июля в 08:47
Здоровье
Названы три главных «ночных» признака диабета
Например, при диабете второго типа человек уже не может контролировать уровень сахара в крови естественным образом, поэтому могут появиться определенные последствия.
Народные новости 00:56
Игры
Опубликован новый трейлер Bright Memory: Infinite
Китайские разработчики представили новый трейлер полноценной версии шутера Bright Memory.
Vevby.ru вчера в 11:18
Экономика
Особое мнение: Сергей Гуриев
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Эхо Москвы вчера в 15:25
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В Сибири создали цифровой двойник гироскопа с возможностью удаленного доступа
Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали цифровой двойник гироскопа - устройства способного реагировать на изменение угла ориентирования тела, в котором оно закрепляется с возможностью удаленного доступа.
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Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Девятый пострадавший умер в больнице. По предварительным сведениям, причиной жуткого ДТП стало то, что шофер за рулем заснул.
Севастополь-24 вчера в 14:24
Общество
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным
В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ вчера в 11:41
Здоровье
Назвали опасность персиков и абрикосов для людей
Врач-диетолог Инна Кононенко назвала количество персиков и абрикосов, которые можно съесть в течение дня.
Рамблер вчера в 14:07
Гаджеты
Названа стоимость нового iPhone 12 в России
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков оценил стоимость новой линейки смартфонов от Apple.
NewInform 00:28