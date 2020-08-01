Происшествия
Вести.RuТела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Тела четырех человек обнаружили в номере сотрудники турбазы на озере Ая в Алтайском крае. По предварительным данным, двое мужчин, женщина и девочка 10 лет умерли еще четыре дня назад.
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Опубликовано видео с алтайской турбазы, где погибла семья из Барнаула
Московский Комсомолецвчера в 23:19
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Политика
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
МИД РФ отреагировал на задержание 33 российских граждан в Белоруссии.
RT на русском вчера в 03:29
Общество
Российские авиакомпании отменили первые после карантина рейсы за рубеж
В качестве причины отмены рейсов авиакомпания называет «отсутствие разрешения на международные полеты».
Live24 вчера в 06:20
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Общество
В Польше обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому
ИА Новороссия вчера в 02:32
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
Технологии
В России создали «тамагочи для хакеров»
Ferra 30 июля в 11:50
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 Pro получил новый режим работы камер
Компания Xiaomi выпустила для топового Xiaomi Mi 10 Pro стабильную версию прошивки MIUI 12.0.3.0, которая привносит одну весьма любопытную функцию.
Megaobzor.com вчера в 03:34
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Политика
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru вчера в 12:30
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Общество
В Москве и Подмосковье начали открываться кинотеатры и концертные залы
9 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что с 1 августа в столице разрешается восстановить работу театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.
Известия 01:27
Футбол
«Зенит» представил форму на следующий сезон
Газета.Ru 02:38
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого во взяточничестве депутата
Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения задержанному накануне депутату Законодательного собрания Северной столицы Роману Ковалю.
Российская газета вчера в 16:33
Футбол
Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru 30 июля в 02:20
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
Общество
Подозреваемым во взломе Twitter предъявлены обвинения
Власти США предъявили обвинения в скоординированном взломе аккаунтов в "Твиттере", совершенном 15 июля, жителю Великобритании, а также двум американцам, один из которых является несовершеннолетним.
Газета.Ru вчера в 19:33
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета 02:38
Общество
Голикова: Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
Граница между Россией и Республикой Абхазия будет открыта с 1 августа 2020 года.
Агентство Москва вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что не представляла себя в роли матери
Саша Савельева рассказала, что никогда не представляла себя в роли матери.
Вокруг ТВ вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Саша Черно из «Дома-2» родила своего первого ребенка
Звезда «Дома-2» впервые стала мамой, хотя далось ей это непросто.
Uznayvse.ru вчера в 09:02
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском 30 июля в 00:55
Общество
Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2019 год
Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало сведения о доходах президента страны Дональда Трампа за прошлый год.
РБК 02:39
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru вчера в 04:23
Здоровье
Учёба с 1 сентября, выплаты в 250 тысяч рублей, вспышки коронавируса на заводах: Главные новости Башкирии за июль
1 июля в Башкирии вступили в силу несколько законов. Один из них касается повышения тарифов за услуги ЖКХ.
UfacityNews.ru вчера в 22:42
Общество
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Московского муниципального депутата Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета (СК) под подписку о невыезде.
РБК вчера в 20:42
Космос
Телескоп VLT сделал самое красивое фото «космической бабочки»
Цензуры.Нет вчера в 12:03