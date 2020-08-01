Тела четырех человек обнаружили в номере сотрудники турбазы на озере Ая в Алтайском крае. По предварительным данным, двое мужчин, женщина и девочка 10 лет умерли еще четыре дня назад.

Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае

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