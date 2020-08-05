Коронавирус
РИА НовостиНа турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. "Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных", — написал он.
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Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Коммерсантъ 05:06
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Экономика
Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»
Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
Финансы
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС 05:30
Происшествия
Под Саратовом алабай покусал трехлетнего мальчика
В Вольске Саратовской области собака покусала трехлетнего мальчика. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Взгляд-инфо 04:03
Происшествия
В порту Бейрута в результате взрыва погибли десять пожарных
В порту Бейрута в результате взрыва погибла бригада пожарных. Об этом сообщил мэр ливанской столицы Марван Аббуд.
Вести.Ru 05:36
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
Политика
Лукашенко рассказал про борьбу с коронавирусом в Белоруссии
Ранее Лукашенко высказался про взаимоотношения с Россией. Он считает, что Москва напрасно поменяла братские отношения на партнерские.
Общественная служба новостей вчера в 05:30
Общество
Программа «арктический гектар» заработает летом 2021 года
Получить участок земли площадью до одного гектара в арктической зоне РФ смогут все жители России, но в первые шесть месяцев действия программы "арктический гектар" заявку смогут подать только местные жители.
Российская газета вчера в 03:17
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Политика
Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма
Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru вчера в 14:33
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
Evo-rus.com 02:27
Общество
В Ульяновской области 45 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ
В целом экзаменационные работы на 100 баллов выполнили 45 участников ЕГЭ, из них четыре школьника набрали максимальную оценку по двум предметам.
REGNUM 02:19
Общество
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости вчера в 19:58
Финансы
Россия в августе недополучит 92,5 млрд руб. нефтегазовых доходов
Минфин РФ в августе ожидает 92,5 млрд руб. недополученных нефтегазовых доходов из-за превышения базовой цены нефти над фактической.
ТАСС 05:27
Космос
Астрономы опровергли версию о вращении Земли вокруг Солнца
Дни24 вчера в 04:22
Единоборства
Младший Емельяненко остался должен Чечне
Официально Емельяненко ушел из «Ахмата» еще в 2018 году, но до сих пор продолжает использовать символику клуба, общаться с людьми из «Ахмата», в том числе и c Рамзаном Кадыровым.
Собеседник вчера в 21:01
Происшествия
В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек
Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Здоровье
Онколог назвал фактор, увеличивающий риск развития рака в 30 раз
Например, курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака.
Газета.Ru 06:02