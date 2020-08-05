На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. "Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных", — написал он.

Политика Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей. 147

Экономика Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ» Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант». 5

Происшествия Под Саратовом алабай покусал трехлетнего мальчика В Вольске Саратовской области собака покусала трехлетнего мальчика. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. 1

Происшествия В порту Бейрута в результате взрыва погибли десять пожарных В порту Бейрута в результате взрыва погибла бригада пожарных. Об этом сообщил мэр ливанской столицы Марван Аббуд.

Общество Программа «арктический гектар» заработает летом 2021 года Получить участок земли площадью до одного гектара в арктической зоне РФ смогут все жители России, но в первые шесть месяцев действия программы "арктический гектар" заявку смогут подать только местные жители.

Политика Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ. 868

Политика Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. 164

Общество В Ульяновской области 45 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ В целом экзаменационные работы на 100 баллов выполнили 45 участников ЕГЭ, из них четыре школьника набрали максимальную оценку по двум предметам.