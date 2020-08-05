Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНа турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса

На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. "Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных", — написал он.
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В Минздраве Турции сообщили об увеличении числа заражений COVID-19 на курортах

Ёлдаш05:16

На турецких курортах резко началась новая волна коронавируса

URA.Ruвчера в 23:38

Минздрав Турции отметил рост случаев коронавируса

RT на русском04:47

На турецких курортах выявили резкий рост случаев коронавируса

РИА Новости04:00

На курортах Турции резко выросло число заражений коронавирусом

Газета.Ru03:03

На турецких курортах резко увеличилось число заражений коронавирусом

Lenta.ru01:10

В Турции резко увеличилось число заболевших после открытия курортов

РБК04:53
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Политика

Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию

Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
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Происшествия

Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП

Коммерсантъ 05:06
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Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
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Происшествия

В Сочи медведи затащили в вольер 11-летнего ребенка и загрызли его

Lenta.ru 05:54
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Экономика

Газпром может уменьшить дивиденды акционерам — «Ъ»

Москва, 5 августа 2020, 11:18 — REGNUM Газпром может сократить уровень дивидендов по итогам 2020 года из-за роста соотношения чистого долга компании к EBITDA, пишет 5 августа газета «Коммерсант».
REGNUM 04:18
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Финансы

ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год

Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС 05:30
1
Происшествия

Под Саратовом алабай покусал трехлетнего мальчика

В Вольске Саратовской области собака покусала трехлетнего мальчика. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Взгляд-инфо 04:03
1
Происшествия

В порту Бейрута в результате взрыва погибли десять пожарных

В порту Бейрута в результате взрыва погибла бригада пожарных. Об этом сообщил мэр ливанской столицы Марван Аббуд.
Вести.Ru 05:36
Футбол

«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым

РИА Новости 06:18
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56
2
Политика

Лукашенко рассказал про борьбу с коронавирусом в Белоруссии

Ранее Лукашенко высказался про взаимоотношения с Россией. Он считает, что Москва напрасно поменяла братские отношения на партнерские.
Общественная служба новостей вчера в 05:30
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Общество

Программа «арктический гектар» заработает летом 2021 года

Получить участок земли площадью до одного гектара в арктической зоне РФ смогут все жители России, но в первые шесть месяцев действия программы "арктический гектар" заявку смогут подать только местные жители.
Российская газета вчера в 03:17
Кино

Amazon представил финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны»

Piter.tv 02:11
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Политика

Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
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Энергетика

На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
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Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой

Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
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Политика

Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма

Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru вчера в 14:33
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Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
4
Шоу-бизнес

Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк

Lenta.ru 05:24
67
Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
449
Интернет

В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений

Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
Evo-rus.com 02:27
19
Общество

В Ульяновской области 45 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ

В целом экзаменационные работы на 100 баллов выполнили 45 участников ЕГЭ, из них четыре школьника набрали максимальную оценку по двум предметам.
REGNUM 02:19
Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
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Финансы

Россия в августе недополучит 92,5 млрд руб. нефтегазовых доходов

Минфин РФ в августе ожидает 92,5 млрд руб. недополученных нефтегазовых доходов из-за превышения базовой цены нефти над фактической.
ТАСС 05:27
2
Космос

Астрономы опровергли версию о вращении Земли вокруг Солнца

Дни24 вчера в 04:22
9
Единоборства

Младший Емельяненко остался должен Чечне

Официально Емельяненко ушел из «Ахмата» еще в 2018 году, но до сих пор продолжает использовать символику клуба, общаться с людьми из «Ахмата», в том числе и c Рамзаном Кадыровым.
Собеседник вчера в 21:01
3
Происшествия

В ЕАО при обрушении моста на военных учениях пострадали 18 человек

Железнодорожный мост обрушился в районе военных учений в Еврейской автономной области, пострадали 18 человек.
BFM.ru 03:36
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Происшествия

Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели

Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
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Происшествия

Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Известия вчера в 16:38
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Здоровье

Онколог назвал фактор, увеличивающий риск развития рака в 30 раз

Например, курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака.
Газета.Ru 06:02
30
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