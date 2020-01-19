Происшествия

Вести.RuВести.RuНа турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители

Массовая драка произошла на открытом турнире по джиу-джитсу — соревнования среди детей и взрослых проходили в подмосковном Красногорске. В потасовке участвовали как сами спортсмены, так и зрители, передает телеканал "Россия 24".
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с чего всё началось

На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео

18 января в подмосковном городе Красногорск прошел Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Как сообщает группа BJJ Freaks, турнир завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.
Sport24.ruвчера в 16:52

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В Подмосковье турнир по бразильскому джиу джитсу завершился массовой дракой

Эхо Москвы09:06

Полиция проверит сообщения о драке на турнире по джиу-джитсу в Подмосковье

Вечерняя Москва07:18

На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео

Sport24.ruвчера в 16:52

Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

Известиявчера в 20:04

В Москве на турнире по джиу-джитсу произошла массовая драка. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:59

Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

РЕН ТВвчера в 17:49

МВД начало проверку по факту массовой драки на турнире по джиу-джитсу

Life.ru03:19
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Американский стартап SpinLaunch привлек $35 млн инвестиций на строительство катапульты, которая сможет доставлять полезные грузы в космос, сообщает TechCrunch.
Forbes 17 января в 06:49
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Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Политика

Путин и Эрдоган встретятся в Берлине

Президенты России и Турции проведут отдельную встречу сегодня в Берлине на полях международной конференции по Ливии, сообщили в пресс-службе Кремля.
Российская газета 05:49
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Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь

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Вопрос ввода в Ливию международных сил должен быть решён консенсусом, только СБ ООН уполномочен на решения, обязательные для всех сторон, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
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Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
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Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ

Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
РИА Новости 06:09
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Названы 10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

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Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru 17 января в 07:53
Общество

Facebook извинилась за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина

Компания Facebook принесла официальные извинения за оскорбительный машинный перевод имени китайского лидера Си Цзиньпина с бирманского языка на английский.
Life.ru 04:06
Общество

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

RT на русском вчера в 20:05
Общество

Пользователи WhatsApp сообщили о сбое

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Американский актёр Роберт Дауни-младший не планирует вернуться в кинофильмы от Marvel.
Актуальные Новости 17 января в 23:30
Общество

Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
RT на русском 06:34
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Американские военные заблокировали военный патруль РФ в Сирии

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Медведев назвал причины отставки своего правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
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Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Lenta.ru вчера в 23:32
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МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы

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Матч завершился со счетом: 7:4 в пользу дивизиона Боброва.
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Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
РИА Новости 09:00
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Донбассу предрекли включение в Конституцию РФ

Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.
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Ученые предупредили о наступлении нового ледникового периода

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Мартен Фуркад выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону

Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой француза Мартена Фуркада.
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