Происшествия
Вести.RuНа турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители
Массовая драка произошла на открытом турнире по джиу-джитсу — соревнования среди детей и взрослых проходили в подмосковном Красногорске. В потасовке участвовали как сами спортсмены, так и зрители, передает телеканал "Россия 24".
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с чего всё началось
18 января в подмосковном городе Красногорск прошел Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Как сообщает группа BJJ Freaks, турнир завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.Sport24.ruвчера в 16:52
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На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео
Sport24.ruвчера в 16:52
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