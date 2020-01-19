Происшествия

Вести.RuВести.RuНа турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители

Массовая драка произошла на открытом турнире по джиу-джитсу — соревнования среди детей и взрослых проходили в подмосковном Красногорске. В потасовке участвовали как сами спортсмены, так и зрители, передает телеканал "Россия 24".
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с чего всё началось

На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео

18 января в подмосковном городе Красногорск прошел Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Как сообщает группа BJJ Freaks, турнир завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.
Sport24.ruвчера в 16:52

Подробнее о событии

МВД начало проверку по факту массовой драки на турнире по джиу-джитсу

Life.ru03:19

На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео

Sport24.ruвчера в 16:52

Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

Известиявчера в 20:04

Турнир по джиу-джитсу в Подмосковье закончился дракой

Вечерняя Москвавчера в 19:02

В Москве на турнире по джиу-джитсу произошла массовая драка. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:59

Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

РЕН ТВвчера в 17:49

Соревнования по джиу-джитсу завершились массовой дракой

Lenta.ru00:44
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Более 87 тысяч человек менее чем за сутки посетили крещенские купания в Москве, более 53 тысяч из них окунулись в воду.
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Центральный рынок на Рождественском бульваре, 1 в Москве сменил владельца, свидетельствуют данные Росреестра, ЕГРЮЛ и «СПАРК-Интерфакс».
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