18 января в подмосковном городе Красногорск прошел Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Как сообщает группа BJJ Freaks, турнир завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.

с чего всё началось

Массовая драка произошла на открытом турнире по джиу-джитсу — соревнования среди детей и взрослых проходили в подмосковном Красногорске. В потасовке участвовали как сами спортсмены, так и зрители, передает телеканал "Россия 24".

На турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители

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