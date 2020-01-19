Происшествия

Вести.RuВести.RuНа турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители

Массовая драка произошла на открытом турнире по джиу-джитсу — соревнования среди детей и взрослых проходили в подмосковном Красногорске. В потасовке участвовали как сами спортсмены, так и зрители, передает телеканал "Россия 24".
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с чего всё началось

На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео

18 января в подмосковном городе Красногорск прошел Открытый турнир по бразильскому джиу-джитсу среди детей и взрослых Moscow Winter BJJ Cup. Как сообщает группа BJJ Freaks, турнир завершился массовой дракой участников и зрителей разных возрастов.
Sport24.ruвчера в 16:52

Подробнее о событии

Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

Известиявчера в 20:04

Полиция проверит сообщения о драке на турнире по джиу-джитсу в Подмосковье

Вечерняя Москва07:18

МВД начало проверку по факту массовой драки на турнире по джиу-джитсу

Life.ru03:19

Полиция начала проверку после видео драки на турнире по джиу-джитсу в Подмосковье

ТАСС06:45

В Москве на турнире по джиу-джитсу произошла массовая драка. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 17:59

Турнир по джиу-джитсу под Москвой закончился массовой дракой

РЕН ТВвчера в 17:49

На турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве произошла массовая драка: видео

Sport24.ruвчера в 16:52
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Спорт

Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии

РИА Новости 07:38
Политика

Посольство Украины потребовало от Лондона убрать трезубец из списка символов экстремизма

Посольство Украины в Лондоне потребовало у британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и принести свои извинения.
ТАСС 07:28
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Авто

Преемник Nissan 370Z получит дизайн в стиле ретро

Как отмечают некоторые источники, новинка будет получит ретро-дизайн, вдохновленный моделью 240Z, с которой полвека назад началась история спортивных автомобилей Z-серии.
Тарантас Ньюс 17 января в 06:11
Общество

Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
RT на русском 06:34
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде

Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Актуальные Новости 00:10
Общество

Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
Известия 05:13
Политика

Эрдоган заявил, что Турция и Россия завершили сделку по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с Путиным, что Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление, об этом сообщает РИА Новости.
Народные новости 07:34
Политика

Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Российская газета 05:58
Политика

Меркель встретилась с Сараджем и Хафтаром

Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с главой Правительства нацсогласия Ливии Фаизом Сараджем и командующим ЛНА Халифой Хафтаром перед началом международной конференции по Ливии.
Взгляд.ру 08:02
Политика

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
ТАСС 05:02
Политика

Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами

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Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Политика

Политолог списал на возраст слова Тимошенко о «ликвидации» Украины

Известия 07:58
Общество

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

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Политика

Путин надеется на разрешение конфликта в Ливии

Президент России Владимир Путин заявил, что не теряет надежды на продолжение диалога по Ливии и на разрешение конфликта в этой стране.
iReactor 07:43
Общество

Forbes назвал Бернара Арно самым богатым человеком мира

Самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes стал генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно.
RT на русском вчера в 20:24
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Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне

Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Кавказский узел 08:04
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Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал бывшую участницу «Дома-2» Алену Водонаеву за слова о родах у «нищих россиян и быдла» в связи с планируемыми изменениями в выплатах материнского капитала.
Lenta.ru 06:26
Общество

Участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков умер в 36 лет

Экс-участник немаловажной команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков скончался на 37-м году жизни.
Российская газета 07:33
Авто

Ford S-Max и Galaxy станут гибридами

Для производства S-Max Hybrid и Galaxy Hybrid будут налажены две сборочные линии, выпускающие литий-ионные аккумуляторы для двух новинок и подключаемого гибрида Kuga.
Picsnews.net 17 января в 11:13
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
Общество

Врач рассказала о самых вредных для сна привычках

РИА Новости вчера в 18:59
Политика

Главный советник Трампа по России отстранен от работы

Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик отстранен от работы.
Газета.Ru 01:46
Игры

Ubisoft попытается сделать свои игры более разнообразными

Идея заключается в том, чтобы сделать продукты Ubisoft более разнообразными.
3DNews 04:22
Биатлон

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Российская газета 07:28
Культура

Беглов поздравил с 85-летием дирижера Александра Дмитриева

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил с 85-летием народного артиста СССР, дирижера-лауреата Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича Александра Дмитриева, который более сорока лет возглавлял филармонический коллектив.
Мойка78 02:17
Авто

Компания Tesla показала дизайн нового электрокара

Tesla Motors собирается построить абсолютно новую электрическую модель, выпуск которой будет осуществляться в Китае.
Car.ru 16 января в 22:37
Политика

Германия надеется занять место России в переговорах по Ливии

В случае успеха, конференция по Ливии может стать для Германии не менее значительным политическим достижением, чем сделка по беженцам с Турцией в 2016 году, пишет 19 января Die Welt.
Красная весна 06:26
Политика

Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Известия 06:21
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