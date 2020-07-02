Общество
РБКНа участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса
Позже Мосгоризбирком сообщил, что ТИК района Раменки признала итоги голосования на участке недействительными. Просмотр записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении УИК, показал нарушение порядка голосования и подсчета голосов (возможный вброс бюллетеней).
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Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
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Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
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Известия 19:06
Общество
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Первые результаты подсчета голосов по поправкам к Конституции показали, что за принятие поправок выступили 74,18 граждан, против — 24,69 процента.
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Дату выпуска игры Crysis Remastered перенесли после утечки трейлера в Сеть.
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В России создадут ручной пулемёт на замену РПК-16
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