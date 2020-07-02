Позже Мосгоризбирком сообщил, что ТИК района Раменки признала итоги голосования на участке недействительными. Просмотр записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении УИК, показал нарушение порядка голосования и подсчета голосов (возможный вброс бюллетеней).

На участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса

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