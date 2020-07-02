Общество

РБКРБКНа участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса

Позже Мосгоризбирком сообщил, что ТИК района Раменки признала итоги голосования на участке недействительными. Просмотр записи камер видеонаблюдения, установленных в помещении УИК, показал нарушение порядка голосования и подсчета голосов (возможный вброс бюллетеней).
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На участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса

РБК19:12

ТИК района Раменки признала недействительными бюллетени на одном из участков

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В Мосгоризбиркоме прокомментировали ситуацию на УИК в Раменках

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В Москве аннулировали итоги голосования на участке, где заподозрили вброс

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Обнародованы первые результаты голосования по поправкам к Конституции

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