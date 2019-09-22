Во время военных учений «Центр-2019» в Оренбургской области две боевые машины десанта разбились из-за отказавших парашютных систем, сообщили 22 сентября в пресс-службы Минобороны РФ.

На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины

Экономика Названы регионы с наибольшим ростом зарплат Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты.

Политика Министр культуры Украины не хочет вносить поправки в закон о госязыке Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не видит необходимости вносить поправки в закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Политика Кудрин ответил Шойгу в споре о бюджете на оборону Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил удивление словами министра обороны Сергея Шойгу, которыми тот ответил на заявление Кудрина о раздутых тратах на оборону.

Наука Эксперты рассказали о причинах и следствиях рака толстой кишки Группа научных исследователей провела исследование и выяснила наиболее весомые причины и последствия развития рака толстой кишки.

Технологии Медики назвали продукты, которые продлевают жизнь Эксперты составили перечень продуктов, продлевающих жизнь и укрепляющих организм, пишет издание Mirror.

Культура Первый канал не взял Собчак на работу Ранее Ксения уже вела несколько проектов на Первом канале.

Политика В США допустили импичмент Трампа из-за давления на Зеленского Конгресс Соединенных Штатов допускает импичмент главы Белого дома Дональда Трампа, если будет доказано его давление на президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф.

Экономика Банкротства среди застройщиков участились С 1 января по 10 сентября 2019 г. в России выявлено 133 застройщика-банкрота, которые в совокупности возводят 709 домов общей жилой площадью 2,95 млн кв. м, говорится в отчете Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

Автоспорт Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Происшествия В Якутии на реке Лена столкнулись два парома В Якутии ночью 23 сентября столкнулись два частных парома на реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Культура В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну» Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.

Происшествия Часы по цене квартиры украдены у депутата на Крещатике Депутат Киевсовета от партии «Солидарность» Георгий Ясинский лишился дорогих часов, воры незаметно сняли их с руки и скрылись в толпе, сообщает 22 сентября издание «Страна.UA».

Армия и оружие Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море Россия пытается создать «железный занавес» в Черном море и блокирует учения НАТО, заявил бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал Бен Ходжес.

Происшествия На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Здоровье Названы замедляющие старение продукты Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты влияют на продолжительность жизни и помогают замедлить старение.

Экономика Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих Как пояснила замглавы Минфина, если этого не сделать, то зарплаты чиновников в дальнейшем будут индексировать только на уровень инфляции, поскольку для увеличения размера оплаты труда до конкурентного уровня всем госслужащим в бюджете придется искать дополнительно 100 миллиардов рублей в год.

Общество 30 человек пострадали от тайфуна в Японии По данным телекомпании NHK, в результате тайфуна "Тапа" в Японии пострадали 30 человек.

Армия и оружие Пентагон извинился за угрозу разбомбить участников штурма «Зоны-51» Министерство обороны США извинилось за действия своего сотрудника, разместившего в Twitter угрозы в адрес участников штурма засекреченной базы ВВС США в пустыне Невада ("Зона-51").

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение о том, что подданный Соединенного Королевства Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, был отравлен «Новичком» в Эймсбери летом прошлого года, собирается подать на Москву в суд.

Космос Крымский астроном открыл уникальную межзвёздную комету В Крыму местный астроном Геннадий Борисов открыл первую комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.

Здоровье Названы запрещенные сочетания продуктов и таблеток Российские фармакологи рассказали, прием каких продуктов в сочетании с медикаментами может представлять опасность для здоровья, передает "Московский комсомолец".

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Политика Пушков ответил на призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв Дональда Трампа к Евросоюзу выделять больше средств для Украины.

Авто Renault Duster получил лимитированную версию Французский внедорожник Renault Duster получил новую версию. Таковой стала лимитированная версия под названием Black Collector.