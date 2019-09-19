Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНа учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

Ракетчики оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в Оренбургской области провели успешный боевой пуск ракеты в рамках учения "Центр-2019", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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