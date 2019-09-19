Армия и оружие
РИА НовостиНа учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
Ракетчики оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в Оренбургской области провели успешный боевой пуск ракеты в рамках учения "Центр-2019", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Футбол
Сборная России улучшила позиции в рейтинге ФИФА
Сборная России по футболу в обновленном рейтинге ФИФА поднялась на четыре позиции и заняла 42-е место.
Rambler News Service 04:46
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН 09:39
Здоровье
Диетолог оценила пользу для здоровья от двух литров воды в день
Диетолог Юлия Чехонина в беседе с Пятым каналом оценила пользу для здоровья от двух литров воды в день.
RT на русском 12:58
Гаджеты
Хакер рассказал, почему нельзя пользоваться чужой зарядкой
Руководитель команды хакеров, которых нанимают для поиска уязвимостей в системах, Чарльз Хендерсон рассказал, на конференции для хареков «DEF CON Hacking Conference» в Лас-Вегасе, почему нельзя заряжать свой смартфон чужими проводами зарядных устройств.
ФедералПресс 06:58
Кино
Умер французский актёр Шарль Жерар
RT на русском 16:42
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23
Авто
В России под отзыв попали автомобили Audi, Volkswagen и Seat
На сайте Росстандарта появилась информация об отзыве 288 транспортных средства марки Audi Q3, Volkswagen Golf, Seat Leon.
SpeedMe 05:05
Спорт
Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами на ЧМ
Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике.
Газета.Ru 12:31
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском 23:25
Футбол
Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
Это схемы направленные на отчуждение ключевых активов граждан – в первую очередь движимого имущества (с чего, собственно, схема начиналась), сейчас это переходит в то, что основная цель мошенников - это жилье", - сказал Лях.
РИА Новости вчера в 09:55
Наука
Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
МедиаПоток 12:48
Происшествия
Суд рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО актера Устинова
Телеканал 360° 18:43
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Экономика
Замена обязательных пенсионных накоплений заработает с 2021 года
17 сентября 2019 года стало известно, что новая система пенсионных накоплений с рабочим названием «гарантированный пенсионный продукт» заработает с 2021 года.
Саминвестор вчера в 09:17
Спорт
Шипулин решил перечислять половину депутатской зарплаты ветеранам
Бывший биатлонист Антон Шипулин, ставший депутатом Госдумы РФ, решил перечислять половину своей зарплаты Совету ветеранов Серовского городского округа Свердловской области.
News.ru 14:59
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Политика
Шапошников переизбран председателем Мосгордумы
Говорит Москва 05:27
Наука
Ученые: омолаживающие организм сенолитики работают
Во время очередных исследований американские ученые впервые выяснили, что сенолитики эффективно работают и воздействуют на людей.
Волга-Медиа 13:41
Армия и оружие
«Ваш корвь будым пит». Корреспондент «АиФ» побывал в Сирии
Благодаря военной помощи России правительственным войскам в Сирии удалось вернуть под контроль 90% территории страны.
Аргументы и Факты вчера в 07:01
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Музыка
Административное дело завели на организатора концерта «Ленинград»
Телеканал 360° 14:30
Киберспорт
В Dota 2 начался новый рейтинговый сезон
Valve экспериментирует с рейтинговой системой – изменили приоритет поиска ролей, добавили репорты за игру не на своей роли во время драфта и начала матча, компания борется со смурфами и банит токсичных и нечестных игроков.
Cyber.sports.ru 16:59
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».
Комсомольская правда вчера в 23:36
Армия и оружие
Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК 19:25
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28