Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиНа учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

Ракетчики оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" в Оренбургской области провели успешный боевой пуск ракеты в рамках учения "Центр-2019", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Учения «Центр-2019»: «Искандер» произвел боевой пуск крылатой ракеты

Вести.Ruвчера в 22:39

«Искандер-М» поразил условного противника на учениях «Центр-2019»

ТАССвчера в 18:08

«Центр-2019»: Пуски ракет ОТРК «Искандер-М» на полигоне Сары-Шаган

Новостной фронтвчера в 12:13

На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»

РИА Новостивчера в 18:31

Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты ОТРК «Искандер-М»

Известиявчера в 11:49

На учениях «Центр-2019» прошёл успешный запуск ракеты «Искандер-М»

RT на русскомвчера в 19:43

Видео: новосибирские зенитчики дали залп по мишеням-беспилотникам

НГС18 сентября в 05:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:04, Вашингтон
Политика

Путин посетил юношеский технопарк «Академия „Калашников“» в Ижевске

REGNUM вчера в 14:40
Футбол

Лудогорец — ЦСКА 5:1

Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru вчера в 16:51
Экономика

Клиентов банков оценят по кредитам их родственников

После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Происшествия

Прапорщик-игроман выставил на продажу запчасти компьютеров ФСБ

За год работы прапорщик разобрал более 500 системных блоков, оставив без техники один из факультетов учебного заведения, сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на решение военного суда Московского гарнизона об отправке Хайруллина в колонию-поселение.
URA.Ru вчера в 23:38
Происшествия

Детей из России облили горящим маслом в Турции

Газета.Ru вчера в 20:11
Армия и оружие

В сирийском Дамаске прогремело два взрыва

Новостной фронт вчера в 14:25
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве

Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс вчера в 06:32
Общество

Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК вчера в 15:33
Авто

В России начались продажи обновленного Mitsubishi Eclipse Cross

Дилеры Mitsubishi в России начали продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.
Автоновости дня вчера в 05:23
Шоу-бизнес

Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой

Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 17 сентября в 10:11
Происшествия

Генпрокуратура попросила изменить приговор Устинову

Lenta.ru вчера в 12:51
Политика

В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу

Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском вчера в 20:29
Кино

Умер французский актер Шарль Жерар

Московский Комсомолец вчера в 15:37
Политика

Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове

«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru вчера в 06:23
Общество

Систему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 08:09
Происшествия

Медведь убил сторожа рыболовецкого стана на Сахалине

Газета.Ru 00:50
Армия и оружие

Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК вчера в 19:25
Футбол

Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам первого игрового дня Лиги чемпионов Россия смогла немного увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
Российская газета 18 сентября в 00:55
Космос

Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель

Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Происшествия

Задержанные суда КНДР прибыли в Находку

Представитель погрануправления ФСБ России по Приморскому краю заявил, что задержанные суда КНДР, экипаж которого напал на пограничников из России, прибыли в Находку.
Газета.Ru вчера в 23:32
Экономика

Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов поддержал строительство двух участков трассы Москва – Казань.
Ведомости 18 сентября в 07:14
Общество

«Ъ»: в России могут отменить некоторые профессиональные праздники

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" может отменить несколько профессиональных праздников, введенных еще в СССР.
ТАСС вчера в 21:59
Теннис

Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США

Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.
Woman.ru вчера в 06:49
Кино

После болезни умер актер Сергей Афанасьев

Вести.Ru вчера в 10:03
Армия и оружие

В Пентагоне предупредили о возможности удара по Калининграду

REGNUM 00:33
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику

Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов.
РБК вчера в 18:54
Армия и оружие

Появилось видео с пролетевшим между гор в Крыму Су-27

Житель Крыма снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму.
Известия вчера в 08:38
Происшествия

Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве

Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru вчера в 07:41
Политика

Путин повысил зарплаты госслужащим

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru вчера в 12:50
Политика

Разведка США забила тревогу из-за неосторожных слов Трампа

Президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru вчера в 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное