Происшествия
Вести.RuНа учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев
В Смоленской области бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии. Инцидент произошел во время учений на территории населенного пункта Жерновка. Информацию о гибели росгвардейцев подтвердили ТАСС в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.
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с чего всё началось
ТАСС/. Бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.ТАСС05:40
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Суд арестовал один из главных активов Порошенко
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Компания HMD Global открыла предзаказ в России на новые смартфоны и телефоны Nokia, сообщили в пресс-службе компании.
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РИА Новости 08:26
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Скончался народный артист России Валерий Успенский
Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
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«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
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РИА Новости 03:50
Политика
Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Известия вчера в 08:18
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
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В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
RT на русском вчера в 23:52
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Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков регионы, оказать помощь быстро и эффективно с учетом наступающих холодов.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
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Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
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