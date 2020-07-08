Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНа улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»

В документе отмечается, что гражданам все равно рекомендуется надевать маски и респираторы во время нахождения на улице. Использование маски в транспорте и помещениях остается обязательным. Указ о "масочном режиме" был введен в Москве 12 мая.
Читать в источнике
Комментировать806

Подробнее о событии

Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля

РИА Новости08:09

Собянин анонсировал отмену масочного режима на улицах Москвы с 13 июля

BFM.ru07:28

В Мурманской области в общественных местах сохраняется масочный режим

ТВ-21вчера в 04:42

С 13 июля ношение масок на улицах в Москве станет рекомендательным

Интерфакс05:36

В транспорте и магазинах Москвы масочный режим продолжит действовать

RT на русском06:07

Масочный режим в регионе продолжает действовать

Омутнинские Вести+вчера в 08:21

Новый этап снятия ограничений в Москве. Главное

ТАСС06:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 09:01, Ашберн
Происшествия

Сергей Фургал не признал вину в организации убийств

ТАСС 07:14
6
Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
6
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе в Самарской области

Утром в четверг, 9 июля, на трассе в Самарской области столкнулись две машины: в результате аварии два человека получили смертельные травмы.
Dorinfo.ru 04:55
9
Культура

Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса

Как сообщает «АиФ Казань», популярный российский продюсер и организатор мероприятий Игорь Крутой официально объявил об отмене шоу «Новая волна», которое должно было состояться в конце августа 2020 года в городе Казань.
CT news 07 июля в 06:13
35
Происшествия

Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
27
Кино

Опубликован новый кадр фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

В Сети появился новый кадр фильма Пола У. С. Андерсона «Охотник на монстров». Главную роль в фильме играет Милла Йовович.
Культуромания вчера в 13:27
5
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

BFM.ru 08:15
3,1K
Общество

Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
534
Экономика

Состояние главы Amazon Безоса превысило рекордные $180 млрд

Состояние самого богатого человека в мире, главы Amazon Джеффа Безоса, превысило $180 млрд.
Газета.Ru 02:24
2
Политика

В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
3
Политика

Украинских солдат бросили бороться с лужами перед приездом Зеленского

РЕН ТВ 05:52
Культура

Проверка количества персонажей из ЛГБТК+ и меньшинств – новые стандарты оценки игр на премии BAFTA Game Awards

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства будет проверять игры, номинированные на BAFTA Game Awards, на предмет репрезентативности.
Cyber.sports.ru 06:32
Общество

В Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в Белграде

Национальный кризисный штаб Сербии отказался от идеи введения комендантского часа в Белграде с пятницы по понедельник.
ТАСС 08:29
2
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем

Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com 02:50
50
Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07 июля в 07:12
348
Политика

Путин обсудит с правительством реализацию нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время на встрече с правительством обсудит реализацию нацпроектов.
РИА Новости 08:25
Общество

В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим

Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
5
Происшествия

СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
128
Экономика

Инвестиции в российскую недвижимость обвалились

Объем инвестиций в недвижимость России по итогам второго квартала 2020 года составит порядка 47 миллиардов рублей — на 19 процентов меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го (59 миллиардов рублей).
Lenta.ru 08:09
Происшествия

Более 50 человек эвакуировали в подмосковной Рузе после прорыва дамбы

После прорыва дамбы на реке Городянка в подмосковном городе Рузе спасатели эвакуировали 52 человека, сообщили РБК в пресс-службе администрации городского округа Руза.
РБК 01:19
543
Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолет с бортовым номером США

Газета.Ru 08:36
164
Футбол

Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ

Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Политика

Источник в ЛДПР: Жириновского заранее ознакомили с делом Фургала

Читайте такжеВ Хабаровском крае по подозрению в организации убийств задержан губернатор Сергей Фургал Собеседник издания сообщил, что Жириновскому показывали некоторые материалы дела, чтобы убедить его в неполитическом характере преследования губернатора.
Общественное телевидение России 07:48
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Эксперты отмечали, что Дания может разрешить использовать при строительстве газопровода новый тип судов.
Новые Ведомости 07 июля в 05:41
968
Интернет

В Tinder добавили функцию видеозвонков

В сервисе для онлайн-знакомств Tinder появилась новая функция, которая получила название Face to Face, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 06:39
Общество

У троих жителей Пермского края в Севастополе выявили коронавирус

9 июля в Севастополе у троих жителей Пермского края выявили коронавирусную инфекцию.
Рифей-Пермь 07:57
15
Происшествия

В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток

Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.
Российская газета 07:35
36
Экономика

Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом

По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
125
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
1
Музыка

Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели 500 тысяч раз за 10 минут

Клип Cadillac на совместную песню рэперов Моргенштерна и Элджея собрал полмиллиона просмотров за первые десять минут после публикации.
News.ru 08:08
4
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное