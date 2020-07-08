В документе отмечается, что гражданам все равно рекомендуется надевать маски и респираторы во время нахождения на улице. Использование маски в транспорте и помещениях остается обязательным. Указ о "масочном режиме" был введен в Москве 12 мая.

На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»

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