Коронавирус
Газета.RuНа улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»
В документе отмечается, что гражданам все равно рекомендуется надевать маски и респираторы во время нахождения на улице. Использование маски в транспорте и помещениях остается обязательным. Указ о "масочном режиме" был введен в Москве 12 мая.
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Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Политика
В Кремле не видят связи между убийством россиянина в Вене и Кадыровым
В Кремле не видят связи между убийством в Австрии чеченского блогера и Рамзаном Кадыровым: глава Чечни здесь ни при чем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:21
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
Общество
Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Происшествия
СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге
Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщило СУСК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 07:18
Общество
В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова
Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости, что выехал к исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании.
РИА Новости 04:41
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошло «не в самой корректной форме».
РБК 05:19
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
Авто
Старую Toyota Supra продают вдвое дороже новой
На площадке Streetside Classics появилось объявление о продаже Toyota Supra 1997 года выпуска с пробегом 58,7 тысячи километров: за старый спорткар просят 93 тысячи долларов (6,6 миллиона рублей).
Motor 04:37
Общество
В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
Политика
Козак рассказал об абсурде в переговорах с Украиной
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал переговоры с Украиной по Донбассу похожими на театр абсурда.
Известия 06:44
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
Политика
Минобороны Сербии сообщило о попытке начать гражданскую войну в Сербии
Глава Минобороны Сербии Александр Вулин высказал мнение, что беспорядки в республике, вспыхнувшие после введения карантинных ограничений в момент новой вспышки коронавируса, являются попыткой спровоцировать гражlанский конфликт и захватить власть в стране.
ИА Новороссия 05:56
Культура
Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке
Авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Lenta.ru 06:09
Общество
Пациенты с коронавирусом стали чаще умирать в Алтайском крае
Лидером по соотношению числа умерших к выявленным случаям COVID-19 в СФО стал Красноярский край с показателем в 1,93%.
АМИТЕЛ 06:45
Происшествия
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке
По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета вчера в 09:13
Происшествия
Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова
Москва, 7 июля 2020, 16:01 — REGNUM Сторона защиты Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, которую в центре Москвы устроил актёр Михаил Ефремов, намерена требовать от суда, чтобы процесс по делу проходил в открытом режиме.
REGNUM 07 июля в 09:01
Происшествия
Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал
Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
Происшествия
Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере
33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
Российская газета 07:19
Происшествия
Петербургский врач отправится в колонию за изнасилование пациенток
Peterburg2.ru 07:06
Происшествия
СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области
Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
Здоровье
За сутки умерли ещё четыре челябинца с коронавирусом
Челябинск, 9 июля 2020, 12:08 — REGNUM В Челябинской области за 8 июля стало известно о четырёх новых случаях смерти пациентов с коронавирусом.
REGNUM 05:08
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
RT на русском 07:02
Космос
NASA опубликовало ночной снимок Анкары
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 6 июля поделилось снимком столицы Турции Анкары, сделанным астронавтами на Международной космической станции (МКС).
Московский Комсомолец Турция вчера в 02:42
Общество
Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля
Музыкальный сервис Spotify запустится в России 15 июля, спустя полтора года после выхода на индийский рынок, сообщает портал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:39