Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНа улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»

В документе отмечается, что гражданам все равно рекомендуется надевать маски и респираторы во время нахождения на улице. Использование маски в транспорте и помещениях остается обязательным. Указ о "масочном режиме" был введен в Москве 12 мая.
Читать в источнике
Комментировать580

Подробнее о событии

Собянин анонсировал отмену масочного режима на улицах Москвы с 13 июля

BFM.ru07:28

В Москве с 13 июля отменяют масочный режим

РИА Новости05:56

Масочный режим в регионе продолжает действовать

Омутнинские Вести+вчера в 08:21

С 13 июля ношение масок на улицах в Москве станет рекомендательным

Интерфакс05:36

В транспорте и магазинах Москвы масочный режим продолжит действовать

RT на русском06:07

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля

ТАСС05:48

В Мурманской области в общественных местах сохраняется масочный режим

ТВ-21вчера в 04:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
73
Политика

В Кремле не видят связи между убийством россиянина в Вене и Кадыровым

В Кремле не видят связи между убийством в Австрии чеченского блогера и Рамзаном Кадыровым: глава Чечни здесь ни при чем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:21
Политика

Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
141
Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
157
Происшествия

СК возбудил дело о похищении человека в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил дело о похищении мужчины в центре Екатеринбурга, сообщило СУСК РФ по Свердловской области.
РИА Новости 07:18
4
Общество

В Москве задержали директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

Адвокат Олег Елисеев заявил РИА Новости, что выехал к исполнительному директору "Открытой России" Андрею Пивоварову после сообщений в СМИ о его задержании.
РИА Новости 04:41
142
Политика

Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошло «не в самой корректной форме».
РБК 05:19
584
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
103
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
2,5K
Политика

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Российская газета 07:23
82
Авто

Старую Toyota Supra продают вдвое дороже новой

На площадке Streetside Classics появилось объявление о продаже Toyota Supra 1997 года выпуска с пробегом 58,7 тысячи километров: за старый спорткар просят 93 тысячи долларов (6,6 миллиона рублей).
Motor 04:37
1
Общество

В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
2
Политика

Козак рассказал об абсурде в переговорах с Украиной

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал переговоры с Украиной по Донбассу похожими на театр абсурда.
Известия 06:44
39
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
1,2K
Политика

Минобороны Сербии сообщило о попытке начать гражданскую войну в Сербии

Глава Минобороны Сербии Александр Вулин высказал мнение, что беспорядки в республике, вспыхнувшие после введения карантинных ограничений в момент новой вспышки коронавируса, являются попыткой спровоцировать гражlанский конфликт и захватить власть в стране.
ИА Новороссия 05:56
12
Культура

Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке

Авторы сериала «Бэтвумен» взяли на главную роль бисексуальную афроамериканку Джависию Лесли.
Lenta.ru 06:09
10
Общество

Пациенты с коронавирусом стали чаще умирать в Алтайском крае

Лидером по соотношению числа умерших к выявленным случаям COVID-19 в СФО стал Красноярский край с показателем в 1,93%.
АМИТЕЛ 06:45
Происшествия

Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» задержан по делу о взятке

По подозрению во взяточничестве в крупном размере задержан генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслав Югай.
Российская газета вчера в 09:13
217
Происшествия

Семья погибшего в ДТП настаивает на открытом процессе по делу Ефремова

Москва, 7 июля 2020, 16:01 — REGNUM Сторона защиты Сергея Захарова, погибшего в результате аварии, которую в центре Москвы устроил актёр Михаил Ефремов, намерена требовать от суда, чтобы процесс по делу проходил в открытом режиме.
REGNUM 07 июля в 09:01
50
Происшествия

Мэр Сеула оставил похожую на завещание записку и пропал

Сеул, 9 июля 2020, 13:53 — REGNUM В Южной Корее ведутся поиски мэра столицы Сеула Пак Вон Суна, сообщает 9 июля агентство Yonhap.
REGNUM 06:53
Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM 07 июля в 04:30
432
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
514
Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия 01:44
3
Происшествия

Звезда сериала «Хор» пропала без вести на озере

33-летняя американская актриса и певица Ная Ривера, известная по роли чирлидера Сантаны Лопез в сериале "Хор", пропала без вести.
Российская газета 07:19
Происшествия

Петербургский врач отправится в колонию за изнасилование пациенток

Peterburg2.ru 07:06
4
Происшествия

СКР возбудил дело о геноциде фашистами жителей Сталинградской области

Москва, 9 июля 2020, 14:18 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде немецко-фашистскими захватчиками жителей бывшей Сталинградской области во время Великой Отечественной войны.
REGNUM 07:18
3
Здоровье

За сутки умерли ещё четыре челябинца с коронавирусом

Челябинск, 9 июля 2020, 12:08 — REGNUM В Челябинской области за 8 июля стало известно о четырёх новых случаях смерти пациентов с коронавирусом.
REGNUM 05:08
14
Общество

Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября

RT на русском 07:02
3K
Космос

NASA опубликовало ночной снимок Анкары

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 6 июля поделилось снимком столицы Турции Анкары, сделанным астронавтами на Международной космической станции (МКС).
Московский Комсомолец Турция вчера в 02:42
Общество

Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля

Музыкальный сервис Spotify запустится в России 15 июля, спустя полтора года после выхода на индийский рынок, сообщает портал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:39
29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное